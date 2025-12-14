ۇكىمەتتە ازىق-تۇلىك باعاسىن تۇراقتاندىرۋ ماسەلەسى قارالدى
استانا. KAZINFORM – پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى – ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعاريننىڭ توراعالىق ەتۋىمەن ينفلياتسيانى تۇراقتاندىرۋ جونىندەگى كەزەكتى كەڭەستە نەگىزگى ازىق-تۇلىك جانە ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋارلار باعاسىنا قاتىستى جاعداي تالقىلاندى.
قاراشا ايىندا قازانمەن سالىستىرعاندا ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋارلار باعاسىنىڭ ءوسىمى %0.9 عا دەيىن باياۋلادى، ال ازىق-تۇلىك ونىمدەرىنىڭ باعاسى وتكەن اي دەڭگەيىندە (%1) ساقتالدى. الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنا ارنالعان باعا يندەكسى سوڭعى ءتورت اپتا بويى وزگەرىسسىز قالىپ وتىر.
سەرىك جۇمانعارين جىلىجاي كوكونىستەرىنىڭ، اسىرەسە قيار مەن قىزاناقتىڭ ماۋسىمدىق قىمباتتاۋىن ەسكەرە وتىرىپ، شەكاراداعى وتكىزۋ بەكەتتەرىندە تۇرىكمەن كوكونىستەرىنە شۇعىل تۇردە «جاسىل دالىزدەر» ۇيىمداستىرۋدى تاپسىردى. بۇل شارا اسىرەسە جىلىجاي ءوندىرىسى جەتكىلىكسىز ايماقتاردى قولجەتىمدى باعاداعى كوكونىستەرمەن تۇراقتى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
جاڭا جىل مەرەكەلەرى قارساڭىندا،22-31 جەلتوقسان ارالىعىندا، ەلدەگى سۋپەرماركەتتەردە «Bereke fest» اكتسياسى باستالادى. اكتسيا اياسىندا فەرمەرلەردەن تىكەلەي جەتكىزىلگەن الەۋمەتتىك ماڭىزى بار تاۋارلار تومەندەتىلگەن باعامەن ساتىلادى. سونىمەن قاتار وڭىرلەردە اۋىل شارۋاشىلىعى جانە جاڭا جىلدىق جارمەڭكەلەردىڭ سانى ارتادى: جەلتوقسان ايىندا ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە 800 دەن استام جارمەڭكە وتكىزىلمەك. تەك وتكەن اپتادا 149 جارمەڭكە ۇيىمداستىرىلدى. ساۋدا كوميتەتىنە شالعاي اۋداندارعا، ونىڭ ىشىندە ماڭعىستاۋ، ۇلىتاۋ وبلىستارىنا تاۋار جەتكىزۋ بويىنشا كومەك كورسەتۋ تاپسىرىلدى.
سونداي-اق ۇلىتاۋ وبلىسىنداعى كۇردەلى لوگيستيكانى جانە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىن ساقتاۋعا ارنالعان قويما ورىندارىنىڭ تاپشىلىعىن ەسكەرە وتىرىپ، سەرىك جۇمانعارين وڭىردە لوگيستيكالىق ورتالىق قۇرۋ مىندەتىن قويدى. اتالعان ورتالىقتىڭ قۋاتى ازىق-تۇلىكتىڭ قاجەتتى قورىن ساقتاۋعا، لوگيستيكالىق شىعىنداردى قىسقارتۋعا جانە وڭىرلىك تاراتۋ حابىن قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرمەك كەنجەحان ۇلى الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى باعاسىن تۇراقتاندىرۋ تەتىكتەرى بويىنشا قولدانىستاعى ەرەجەلەرگە تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ جۇمىستارى تۋرالى باياندادى.
وزگەرىستەر ونلاين مونيتورينگ جۇيەسىن ورناتۋدى مىندەتتەيدى. قازىرگى ۋاقىتتا «قازاق تەلەكوم» اق قىزىلوردادا 3 مىڭ شارشى مەترلىك قويمادا پيلوتتىق جوبانى جۇزەگە اسىرىپ جاتىر. كەلەسى جىلى بارلىق الەۋمەتتىك كاسىپكەرلىك كورپوراتسيالار قويمالارى وسىنداي جۇيەلەرمەن جابدىقتالىپ، بۇل الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى قورلارىنىڭ بولۋىنا، ساقتاۋ جاعدايلارى مەن ساپاسىن ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. وزگەرىستەر جاقىن ارادا كۇشىنە ەنەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ب ق و-دا ازىق-تۇلىك باعاسىن نەگىزسىز كوتەرگەن 177 كاسىپكەر جاۋاپقا تارتىلعانىن جازعانبىز.