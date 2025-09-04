كىمدەر زەينەتاقى مەن جاردەماقىسىنان ايىرىلۋى مۇمكىن؟
قازاقستاندا زەينەتاقى مەن جاردەماقى تولەۋ ءتارتىبى قاتاڭداۋى مۇمكىن. ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى زەينەتاقى جانە الەۋمەتتىك كودەكسكە تۇزەتۋلەر دايىندادى، دەپ جازادى Ozgeris.info.
جاڭا ەرەجەلەرگە سايكەس، قازاقستاندا تۇراقتى تىركەۋى جوق ازاماتتاردىڭ تولەمدەرى ۋاقىتشا توقتاتىلادى. مينيسترلىك جۇرگىزگەن مونيتورينگكە ساي، ەلدە 108 مىڭنان استام ادامنىڭ تىركەۋى جوق، ال تاعى 28 مىڭنان استامى تەك ۋاقىتشا تىركەلگەن.
قۇجاتتا بۇل وزگەرىستەردىڭ داۋلى جاعدايلار تۋعىزۋى مۇمكىن ەكەنى دە كورسەتىلگەن:
«وسى نورمالاردى قابىلداۋ ەلدەن تىس جەرلەرگە كەتكەن جانە وسى ەلدە تۇرۋعا ىقتيارحات العان زەينەتاقى مەن جاردەماقى الۋشىلار تاراپىنان نارازىلىققا اكەپ سوعۋى مۇمكىن. مۇنداي جاعدايدا تولەمدەر ءمان-جايدى انىقتاعانعا دەيىن توقتاتىلا تۇرادى»، دەلىنگەن تۇسىندىرمەدە.
سونىمەن قاتار، مەملەكەتتىك قامسىزداندىرۋ ورتالىقتارىندا نەمەسە قىلمىستىق- اتقارۋ جۇيەسى مەكەمەلەرىندە تۇراتىن ادامدارعا دا زەينەتاقى تولەمدەرى جۇرگىزىلمەيدى.
جاڭا تۇزەتۋلەر اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەككە دە اسەر ەتەدى. ەندى كومەك تاعايىنداۋ كەزىندە وتباسىنىڭ تابىسىمەن قاتار شىعىندارى، نەسيەلەرى، دەپوزيتتەرى جانە مۇلكى دە ەسەپكە الىنادى. بۇل شارالار تولەمدەردىڭ ناقتىلىعىن ارتتىرىپ، بيۋدجەت قاراجاتىن نەگىزسىز شىعىنداردان قورعاۋعا باعىتتالعان.
سونىمەن بىرگە، دەكرەتتىك تولەمدەردىڭ ەڭ جوعارى مولشەرى 7 ەڭ تومەنگى جالاقىدان اسپايدى، ال جۇمىسسىزدىق بويىنشا جاردەماقى تاعايىنداۋعا باقىلاۋ كۇشەيتىلەدى.
زاڭ جوباسى 2025 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا قابىلدانۋى مۇمكىن.