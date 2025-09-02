كيم چەن ىن مىنگەن پويىز بەيجىڭگە كەلدى دەپ شامالانىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - سولتۇستىك كورەيا كوشباسشىسى كيم چەن ىن مىنگەن بولۋى مۇمكىن پويىز سەيسەنبى كۇنى بەيجىڭ تەمىرجول ۆوكزالىنا كەلدى، دەپ حابارلايدى Yonhap.
بۇل كيم چەن ىننىڭ 2011-جىلدىڭ سوڭىندا بيلىككە كەلگەننەن بەرى قىتايعا جاساعان بەسىنشى ساپارى.
اگەنتتىكتىڭ مالىمەتىنشە، پويىزدىڭ بەيجىڭ ۆوكزالىنا جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 16:00 شاماسىندا، پحەنياننان شىققاننان كەيىن ءبىر تاۋلىككە جۋىق ۋاقىتتا كەلگەنى راستالدى.
ەسكە سالا كەتسەك، سولتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى كيم چەن ىن جەكە پويىزىمەن بەيجىڭگە اتتانعان. ول ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستىڭ اياقتالۋىنىڭ 80 جىلدىعىن مەرەكەلەۋگە قاتىسادى.
3-قىركۇيەكتە بەيجىڭدە اۋقىمدى شەرۋ وتەدى، وندا قىتاي جاڭا قارۋ تۇرلەرىن كورسەتەدى.
بۇعان دەيىن اسكەري شەرۋگە 20 دان استام شەتەلدىك كوشباسشى قاتىساتىنى حابارلانعان بولاتىن.
قوناقتار اراسىندا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ، بەلارۋس، ازەربايجان، يران، قىرعىزستان، وزبەكستان، تاجىكستان، تۇركىمەنستان، يندونەزيا، رەسەي باسشىلارى، ارمەنيا، مالايزيا، پاكىستان، سلوۆاكيا جانە باسقا دا ەلدەردىڭ پرەمەر-مينيسترلەرى بار.