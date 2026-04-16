ەكى وبلىستا كوكتايعاققا بايلانىستى جولدار جابىلدى
استانا. KAZINFORM - قاراعاندى جانە اقمولا وبلىستارىندا كوكتايعاققا بايلانىستى جول قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى. بۇل تۋرالى «قازاۆتوجول» كومپانياسى حابارلادى.
«كازاۆتوجول ۇ ك» ا ق دەرەكتەرى بويىنشا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى قازىرگى ۋاقىتتا ەلىمىزدىڭ رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولدارىنىڭ تومەندەگى ۋچاسكەلەرىندە بارلىق كولىك تۇرلەرىنە قوزعالىس جابىق:
اقمولا وبلىسى:
- جىبەك جولى تولەم قابىلداۋ پۋنكتى - قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى؛
قاراعاندى وبلىسى:
- اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - تەمىرتاۋ تولەم قابىلداۋ پۋنكتى.
جولدى 16- ءساۋىر كۇنى ساعات 08:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.
وسى رەتتە ەلىمىزدىڭ توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى تومەندەگى قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتەدى!
داۋىل تۋرالى ەسكەرتۋلەردى قاداعالاۋ؛
جولداردىڭ جابىلۋى تۋرالى حابارلامالاردى ەسكەرۋ؛
الىس قاشىقتىققا، اسىرەسە تاۋلىكتىڭ قاراڭعى ۋاقىتىندا ساياحاتتاۋدان جانە جاياۋ جۇرۋدەن باس تارتۋ.
ەسكە سالا كەتسەك، قازگيدرومەت 16- ساۋىردە ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالادى. سينوپتيكتەر كەي وڭىرلەردە نوسەر جاڭبىر مەن بۇرشاق جاۋاتىنىن ەسكەرتتى.