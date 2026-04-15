كوكتەمگى اڭشىلىق: قانداي قۇستاردى اتۋعا رۇقسات بار
پەتروپاۆل. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا كوكتەمگى اڭشىلىق ماۋسىمى الدىندا ماماندار قاۋىپسىزدىك پەن زاڭ تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتتى.
وڭىردە اڭشىلىق ماۋسىمى رەسمي تۇردە 25 - ساۋىردە اشىلىپ، 9 - مامىرعا دەيىن جالعاسادى.
س ق و ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى اۋماقتىق ينسپەكتسياسىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل ارالىقتا ۇيرەكتىڭ جانە قۇردىڭ اتالىعىن عانا اتۋعا رۇقسات بار. قولدانىستاعى ەرەجەلەرگە سايكەس، اۋەسقوي اڭشىلىقپەن اينالىسۋ ءۇشىن اڭشىدا مىندەتتى تۇردە ءبىرقاتار قۇجات بولۋى ءتيىس. اتاپ ايتقاندا، اڭشى كۋالىگى، جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانۋعا رۇقسات، اڭشىلىق شارۋاشىلىعى سۋبەكتىسى بەرەتىن جولداما، ال قارۋ قولدانعان جاعدايدا - ازاماتتىق قارۋدى ساقتاۋ جانە الىپ جۇرۋگە ارنالعان رۇقسات قۇجاتى تالاپ ەتىلەدى.
- قۇستاردى اۋلاۋدىڭ ءتارتىبى بار. ماسەلەن ۇيرەكتىڭ اتالىعىن اۋلاۋ كەزىندە مىندەتتى تۇردە قۇستىڭ تۇلىبى سياقتى قۇرالداردى پايدالانۋ قاجەت. ۇشىپ بارا جاتقان قۇستار توبىنا وق اتۋعا بولمايدى. قىزىل كىتاپقا ەنگەن ۇيرەك تۇرلەرىن اۋلاۋعا تىيىم سالىنعان. سونىمەن قاتار كوكتەمدە قازدىڭ بارلىق تۇرىنە اڭشىلىق جاساۋعا بولمايدى. اڭشىلىق اياقتالعاننان كەيىن، سونداي- اق ءبىر ورىننان ەكىنشى ورىنعا اۋىسۋ كەزىندە قارۋ مىندەتتى تۇردە وقتان بوساتىلعان كۇيدە بولۋى قاجەت، - دەيدى ينسپەكتسيانىڭ ءبولىم باسشىسى ولەگ بەسپالوۆ.
قازىرگى تاڭدا س ق و- دا 20 دان استام سۋبەكتىگە تيەسىلى 46 اڭشىلىق شارۋاشىلىق جۇمىس ىستەيدى. جولدامالاردى وسى شارۋاشىلىقتاردان الۋعا بولادى. بيىل وبلىس بويىنشا شامامەن 2 مىڭ ۇيرەك جانە 600 گە جۋىق قۇردى اتۋعا رۇقسات ەتىلگەن.
ماماندار ەرەجەلەردى بۇزعاندارعا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك بار ەكەنىن ەسكەرتەدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 382-بابىنا سايكەس، مۇنداي جاعدايدا جەكە تۇلعالارعا ەسكەرتۋ جاسالادى نەمەسە 5 ا ە ك مولشەرىندە - 21 مىڭ تەڭگە شاماسىندا ايىپپۇل سالىنادى. ال زاڭسىز اڭ اۋلاۋ فاكتىسى تىركەلگەن جاعدايدا، كەلتىرىلگەن شىعىندى وتەۋ تۋرالى تالاپ قوسىمشا قويىلادى.
بۇعان دەيىن س ق و مەن اقمولا وبلىسىندا 15- ساۋىردەن باستاپ بالىقتىڭ كەي تۇرلەرىن اۋلاۋعا تىيىم سالىناتىندىعىن جازعان ەدىك.