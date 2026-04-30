كوفە ىشەتىن ادامداردان بايقالاتىن 5 وڭ اسەر
استانا. KAZINFORM - عالىمدار كوفە ىشەتىن ادامداردا بايقالاتىن 5 وڭ اسەردى انىقتادى. زەرتتەۋدى University College Cork ماماندارى جۇرگىزگەن. ناتيجەلەر كوفە ىشەتىندەردىڭ دەنساۋلىق كورسەتكىشتەرى ءبىرقاتار باعىتتا جاقسىراق ەكەنىن كورسەتتى.
زەرتتەۋ «ميكروبيوتا - ىشەك - مي» بايلانىسىنا (gut- brain axis) نەگىزدەلگەن. ياعني، ىشەكتەگى پايدالى باكتەريالار تەك اس قورىتۋعا ەمەس، يممۋنيتەت پەن مي جۇمىسىنا دا اسەر ەتەدى.
كوفەنىڭ نەگىزگى 5 اسەرى:
1. كوڭىل كۇي مەن سترەسس
كوفە ىشەتىن ادامداردا سترەسس پەن دەپرەسسيا دەڭگەيى تومەنىرەك، كوڭىل كۇي تۇراقتىراق بولادى. ۇزاق ۋاقىت كوفە ءىشۋ سترەسس گورمونى كورتيزولدىڭ ءبولىنۋىن ازايتۋى مۇمكىن.
2. قابىنۋعا قارسى اسەر
كوفە اعزاداعى جاسىرىن قابىنۋدى ازايتۋعا كومەكتەسەدى. زەرتتەۋدە كوفە ىشپەگەن كەزدە قابىنۋ ماركەرلەرى (مىسالى، C- reactive protein) جوعارىلاعانى بايقالعان.
3. ىشەك ميكروبيومىنا اسەرى
كوفە پايدالى باكتەريالاردىڭ سانىن ارتتىرادى. بۇل اس قورىتۋعا، يممۋنيتەتكە جانە ءتىپتى ەموتسيالىق كۇيگە وڭ اسەر ەتەدى.
4. جۇرەك پەن زات الماسۋعا پايداسى
كوفە قۇرامىنداعى پوليفەنولدار جۇرەك-قان تامىر اۋرۋلارى مەن 2-ءتيپتى قانت ديابەتى قاۋپىن تومەندەتۋمەن بايلانىستى.
5. مي جانە مىنەز-قۇلىق
كوفەين سەرگەكتىك بەرىپ، بەلسەندىلىكتى ارتتىرادى، ءبىراق كەي ادامداردا يمپۋلسيۆتىلىك تە كۇشەيۋى مۇمكىن. ال كوفەينسىز كوفە كەرىسىنشە، ۇيقى ساپاسىن، ەستە ساقتاۋدى جانە جالپى فيزيكالىق بەلسەندىلىكتى جاقسارتقان.
دەگەنمەن، ماڭىزدى شارت بار: ءبارى مولشەرگە بايلانىستى. ماماندار كۇنىنە 400 م گ-نان ارتىق كوفەين تۇتىنباۋعا كەڭەس بەرەدى (شامامەن 3- 4 كەسە).