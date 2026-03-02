كرۋيزدىك كەمەلەردەگى نەمىس تۋريستەرى پارسى شىعاناعىندا قالىپ قويدى
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستاعى داعدارىستىڭ ۋشىعۋىنا بايلانىستى مىڭداعان دەمالۋشى پارسى شىعاناعى ايماعىنداعى كرۋيزدىك لاينەرلەردە قالىپ قويدى.
بۇل وڭىردە ا ق ش- تىڭ اسكەري بازالارىن يزرايل مەن ا ق ش سوققىلارىنا جاۋاپ رەتىندە يران تاراپى اتقىلاپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Euronews.
كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، جەكسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ زىمىران Mein Schiff 4 كەمەسىنىڭ ماڭىنا تۇسكەن. اتالعان لاينەر قازىرگى ۋاقىتتا ابۋ- دابي (بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى) ايلاعىندا تۇر. تەڭىز ۇستىندە قارا ءتۇتىن بۋداقتاعانى بايقالعان، دەپ حابارلادى Bild باسىلىمى.
كەمەدەگى جاعداي شيەلەنىسە تۇسكەن. شامامەن 2500 جولاۋشى مەن 1000عا جۋىق ەكيپاج مۇشەسىنىڭ اراسىندا زارداپ شەككەندەردىڭ بار- جوعى ازىرگە بەلگىسىز. جەكسەنبى كۇنى شامامەن 2000 جولاۋشى دۋبايدان گەرمانياعا قايتۋى ءتيىس بولعان.
Mein Schiff 4 تەن بولەك، Mein Schiff 5 لاينەرى دە زارداپ شەكتى. ول دوحا پورتىندا تۇر.
ونىڭ جولاۋشىلارى سەنبى كۇنى ساپارلارىن اياقتاپ، كاتار استاناسى دوحادان گەرمانياعا ۇشىپ كەتۋدى جوسپارلاعان. ولاردىڭ كەيبىرى ءتىپتى ۇشاقتاعى ورىندارىنا جايعاسىپ ۇلگەرگەن كەزدە رەيستەر توقتاتىلعان. جولاۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ولار اۋەجايدا شامامەن 10 ساعات كۇتىپ، كەشكە قاراي قايتادان Mein Schiff 5 بورتىنا جەتكىزىلگەن. جولاۋشىلار باگاجدارىن اۋەجايدا قالدىرۋعا ءماجبۇر بولعان.
كەمەلەردىڭ بورتىندا قاتاڭ قاۋىپسىزدىك شارالارى ەنگىزىلگەن: سىرتقى پالۋباعا شىعۋعا تىيىم سالىنعان، بارلىق ادامدار كەمە ىشىندە قالۋى جانە مۇمكىندىگىنشە تەرەزەلەردەن اۋلاق ءجۇرۋى ءتيىس.
مەزگىل- مەزگىل جولاۋشىلاردىڭ سمارتفوندارىنا كاتاردىڭ ازاماتتىق قورعانىس قىزمەتىنەن جاقىنداپ كەلە جاتقان زىمىراندار تۋرالى ەسكەرتۋ حابارلامالارى كەلىپ ءتۇسىپ جاتىر.