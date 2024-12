كۇندىز ۇيىقتاۋ سالماق قوسۋعا اسەر ەتە مە؟ - زەرتتەۋ

جاڭا زەرتتەۋ كۇندىزگى ۇيقىشىلدىق پەن دەنە سالماعىنىڭ ۋاقىت وتە قالاي وزگەرەتىنىن زەرتتەپ، جىنىستىق ايىرماشىلىقتاردى انىقتادى. Sleep Health جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋ ناتيجەلەرى بويىنشا، ەر ادامداردا كۇندىزگى ۇيقىشىلدىق جوعارى بولعان سايىن ولاردىڭ دەنە ماسساسىنىڭ يندەكسى (د م ي) تۇراقتى تۇردە جوعارى بولعان. ال ايەلدەردە كۇندىزگى ۇيقىشىلدىق ۋاقىت وتە ارتىپ وتىرسا، ولار سالماقتى تەزىرەك قوسقان. بۇل اسەر اسىرەسە جاس ايەلدەر اراسىندا ايقىن بايقالعان.

سەمىزدىك - دەنساۋلىققا ەلەۋلى ءقاۋىپ توندىرەتىن فاكتور، ول سوزىلمالى اۋرۋلار مەن ەرتە ءولىم-ءجىتىمنىڭ قاۋپىن ارتتىرادى. ۇيقىنىڭ بۇزىلۋى، سونىڭ ىشىندە كۇندىزگى ۇيقىشىلدىق، كوبىنەسە سەمىزدىككە بايلانىستى. بۇرىنعى زەرتتەۋلەر سەمىزدىك ۇيقىشىلدىققا قالاي اسەر ەتەتىنىن بۇل جاڭا زەرتتەۋ كەرى باعىتتاعى بايلانىستى زەرتتەۋگە باعىتتالعان.

زەرتتەۋ 1988 -جىلى باستالعان ۆيسكونسين ۇيقى كوگورتتىق زەرتتەۋىنىڭ دەرەكتەرىن قولداندى. بۇل زەرتتەۋگە 30-60 جاس ارالىعىنداعى ۆيسكونسين شتاتىنداعى قىزمەتكەرلەر قاتىسقان. جالپى 827 قاتىسۋشىنىڭ 2614 باقىلاۋ ناتيجەلەرى تالداندى.

كوپتىك ۇيقى لاتەنتتىلىگى تەستى (MSLT) ارقىلى ولشەندى، بۇل ادامنىڭ باقىلاناتىن ۇيقى ۇزىلىستەرى كەزىندە قانشالىقتى تەز ۇيىقتايتىنىن انىقتايدى. قىسقا ۇيقى لاتەنتتىلىگى ۇيقىشىلدىقتىڭ جوعارى دەڭگەيىن كورسەتەدى. ال دمي قاتىسۋشىلاردىڭ بويى مەن سالماعىنىڭ ولشەمدەرى نەگىزىندە ەسەپتەلدى. زەرتتەۋشىلەر جاس، فيزيكالىق بەلسەندىلىك، ستيمۋلياتورلاردى قولدانۋ جانە دەپرەسسيالىق سيمپتومدار سياقتى قوسىمشا فاكتورلاردى ەسكەردى.

ەر ادامداردا ۇيقىشىلدىق دەڭگەيى جوعارى بولعان سايىن، ولاردىڭ دمي دەڭگەيى دە تۇراقتى تۇردە جوعارى بولعان. بۇل قاتىناستار ءبىر ادامنىڭ ۇيقىشىلدىعىنىڭ ۋاقىت وتە وزگەرۋىنە قاراماستان بايقالدى.

ايەلدەردە جاعداي باسقاشا بولدى. باستاپقى ۇيقىشىلدىق دەڭگەيى دمي- گە ايتارلىقتاي اسەر ەتپەگەنىمەن، ۇيقىشىلدىقتىڭ ۋاقىت وتە ارتۋى سالماق قوسۋعا الىپ كەلگەن. اسىرەسە جاس ايەلدەردە بۇل اسەر ايقىن بولدى.

عالىمدار ۇيقىشىلدىقتىڭ سالماق قوسۋعا ىقپال ەتۋ جولدارىن دا قاراستىردى. ۇيقىشىلدىق فيزيكالىق بەلسەندىلىكتى تومەندەتۋى مۇمكىن، ويتكەنى ەنەرگياسى از ادامدار سپورتپەن اينالىسۋعا نەمەسە بەلسەندى ءومىر سالتىن ۇستانۋعا قۇلىقسىز بولادى. سونداي-اق، ۇيقىشىلدىق جوعارى كالوريالى نەمەسە مايلى تاعامداردى تاڭداۋعا اسەر ەتۋى مۇمكىن.

قىزىعى، زەرتتەۋ ۇيقى اپنوەسى بۇل بايلانىستاردىڭ نەگىزگى سەبەبى ەمەس ەكەنىن انىقتادى. بۇل كۇندىزگى ۇيقىشىلدىقتىڭ دەنە سالماعىنا اسەر ەتەتىن كەڭ اۋقىمدى فاكتور ەكەنىن كورسەتەدى.

زەرتتەۋ ناتيجەلەرى ۇيقى دەنساۋلىعىن باقىلاۋدىڭ ايەلدەر مەن ەرلەر ءۇشىن ءارتۇرلى اسەرىن كورسەتتى. ايەلدەر ءۇشىن، اسىرەسە جاس كەزدە، ۇيقىشىلدىقتىڭ سالماق قوسۋعا ىقپال ەتۋى ايتارلىقتاي بولۋى مۇمكىن.

اۆتورلار بۇل زەرتتەۋدىڭ شەكتەۋلەرى بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى: فيزيكالىق بەلسەندىلىك پەن تاماقتانۋ ادەتتەرى وزدەرى بايانداعان دەرەكتەرگە سۇيەنگەن، ال قاتىسۋشىلاردىڭ كوپشىلىگى ورتا جاستاعى اق ناسىلدىلەر بولعاندىقتان، ناتيجەلەردى ءارتۇرلى پوپۋلياتسيالارعا تىكەلەي قولدانۋ قيىن.

زەرتتەۋ «Objectively measured daytime sleepiness predicts weight change among adults: Findings from the Wisconsin Sleep Cohort Study» دەپ اتالادى جانە ونى ين ليۋ، دجودي ح. بارنەت، ەريكا ۆ. حاگەن، پول ە. پەپپارد، ەممانۋەل ميگنوت جانە ەريك ن. رەيتەر جۇرگىزگەن.