كۇندەگى وزگەرىستەر سپۋتنيكتەر مەن بايلانىسقا اسەر ەتۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - كۇندە شامامەن ەكى اپتاعا سوزىلعان تىنىش كەزەڭنەن كەيىن بەلسەندىلىك كۇرت ارتقانى بايقالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
استرونوميالىق باقىلاۋلار دەرەگىنە سايكەس، كۇن ءتاجىنىڭ سولتۇستىك جانە وڭتۇستىك بولىكتەرىندە ءبىر مەزگىلدە قوس پروتۋبەرانەتس اتقىلاۋى تىركەلگەن. سونىمەن قاتار رەنتگەندىك ساۋلەلەنۋدىڭ فوندىق دەڭگەيى شامامەن ەكى ەسەگە ءوسىپ، قايتادان «C» كلاسىنا جەتكەن.
- باقىلاۋ ناتيجەلەرى كۇندەگى بەلسەندىلىكتىڭ قايتا جاندانا باستاعانىن كورسەتەدى. پروتۋبەرانستاردىڭ قوسارلانعان اتقىلاۋى مەن رەنتگەندىك ساۋلەلەنۋدىڭ ارتۋى پروتسەستەردىڭ كۇشەيۋ ىقتيمالدىعىن بىلدىرەدى، - دەلىنگەن ماماندار مالىمەتىندە.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا نەگىزگى بەلسەندى ايماق كۇن ديسكىسىنىڭ شىعىس شەتىندە ورنالاسۋى مۇمكىن. الايدا بۇل قۇبىلىستىڭ ناقتى دامۋ ستسەنارييى ازىرگە بەلگىسىز.
- ساراپشىلار ەكى ىقتيمال سەناريدى قاراستىرىپ وتىر: بەلسەندىلىك جاقىن كۇندەرى باسەڭدەۋى مۇمكىن نەمەسە كەرىسىنشە كۇشەيىپ، پروتسەستەردىڭ تابيعاتىن ناقتىراق انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ اتاپ وتىلگەن.
ماماندار كۇندەگى مۇنداي قۇبىلىستار راديوبايلانىسقا كەدەرگى كەلتىرىپ، سپۋتنيكتەردىڭ جۇمىسىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى.