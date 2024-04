كەلەشەكتە IT سالاسى ايەلدەردىڭ ۇيرەنشىكتى ماماندىعىنا اينالادى - ايدا بالايەۆا

استانا. KAZINFORM – ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى ايەلدەر ىستەرى جانە وتباسىلىق-دەموگرافيالىق ساياسات جونىندەگى ۇلتتىق كوميسسيا ءتوراعاسى ايدا بالايەۆا Technowomen Central Asia حالىقارالىق فورۋمىنىڭ قاتسۋشىلارىنا قۇتتىقتاۋ حاتىن جولداپ، ايەلدەر مەن قىزداردىڭ سيفرلىق داعدىلارىن ارتتىرۋ ءۇشىن قانداي جۇمىس اتقارىلعانىن ايتىپ بەردى.

قۇتتىقتاۋ حاتتى «TechnoWomen» ك ە ۇ باسقارما ءتوراعاسى ءازيزا شوجەيەۆا وقىپ بەردى.

«بۇگىندە IT الەمىندەگى ايەل ەشكىمدى تاڭ قالدىرمايدى. ءوز ءومىرىن جوعارى تەحنولوگيامەن بايلانىستىراتىن ايەلدەر سانى جىلدان-جىلعا ارتىپ كەلەدى. ايەلدەر ىستەرى جانە وتباسىلىق- دەموگرافيالىق ساياسات جونىندەگى ۇلتتىق كوميسسيا ورتالىق ازيانىڭ ءىرى حالىقارالىق IT ستارتاپتار تەحنوپاركى «استانا حابقا» جاردەمدەسىپ، IT سالاسىنداعى ءبىرقاتار جوبالاردىڭ باستاماشىسى بولدى. وڭىرلەردە ايەلدەر مەن قىزداردىڭ سيفرلىق داعدىلارى مەن قۇزىرەتتىلىگىن ىسكە اسىرۋ ءۇشىن جوعارى وقۋ ورىندارى مەن كوللەدجدەر بازاسىندا «Technogirls» كلۋبتارىن قۇرۋ باستاماسى كوتەرىلدى»، - دەپ جازىلعان ا. بالايەۆا قۇتتىقتاۋىندا.

بەدەلدى الەمدىك ساراپشىلاردىڭ بولجامىنا سايكەس، 2030 -جىلعا قاراي IT ايەلدەردىڭ ۇيرەنشىكتى ماماندىعىنا اينالادى.

«ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - ايەلدەرگە ارنالعان سيفرلىق داعدىلاردى ىلگەرىلەتۋ، سيفرلىق بيزنەستە ايەلدەر كاسىپكەرلىگىن قولداۋ، ايەلدەرگە سيفرلىق ەكونوميكادا ءوز قابىلەتتەرىنە دەگەن سەنىمدىلىكتى ارتتىرىپ، بيزنەستى باسقارۋ بويىنشا وقىتۋدى ىنتالاندىرۋ. وسى باستامالاردىڭ ءبارىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن قازاقستاندا TechnoWomen كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىمى قۇرىلدى. بۇگىن سىزدەردىڭ نازارلارىڭىزعا ماڭىزدى الەۋمەتتىك ماسەلەلەردى شەشۋگە باعىتتالعان قازاقستاندىق ايەلدەردىڭ جوبالارى ۇسىنىلادى. سونداي-اق بۇگىن جاساندى ينتەللەكت بويىنشا جاڭا پروگرەسسيۆتى كوشباسشىلاردى، مەملەكەتتىك جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار قازاقستاندىق IT كاسىپكەرلەرمەن بىرلەسىپ ماڭىزدى مىندەتتەردى شەشە الاتىن جاڭا جوبالاردى كورەمىز. سىزدەردىڭ ءارقايسىلارىڭىزدا جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارى ارقىلى الەمدى جاقسارتۋ ءۇشىن جاڭا ينۆەستيتسيالىق كوكجيەكتەر اشاتىن يدەيالارىڭىز، باستامالارىڭىز، جوبالارىڭىز بار ەكەنىنە سەنىمدىمىن»، - دەيدى ۇلتتىق كوميسسيا ءتوراعاسى.

ايتا كەتەيىك، استانادا جاساندى ينتەللەكت تاقىرىبىنا ارنالعان «Technowomen Central Asia» حالىقارالىق فورۋمى وتۋدە. بۇعان دەيىن جاساندى ينتەللەكت ماماندىقتاردى قالاي وزگەرتەتىنى تۋرالى ساراپشى پىكىرى ايتىلعان ەدى.

اۆتور

ايجان سەرىكجان قىزى