ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:23, 17 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    كاتونقاراعايدا ايۋلار قىسقى ۇيقىدان تۇردى

    وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى كاتونقاراعاي مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىندە ايۋلار قىسقى ۇيقىدان ويانىپ، ىندەرىنەن شىعا باستادى.

    а
    кадр из видео

    قورىق قىزمەتكەرلەرى ورناتقان فوتوتۇزاقتاردىڭ بىرىنە قوڭىر ايۋ ءتۇسىپ قالعان. ورمانشى جومارت امانبايەۆ ورناتقان كامەرا ادەتتە مارالدار كەلەتىن سورتاڭ ماڭىندا جانۋارلاردى تىركەگەن. الايدا بۇل جولى كادرعا قىسقى ۇيقىدان كەيىن بەلسەندى تۇردە قورەك ىزدەي باستاعان ايۋ دا ىلىنگەن.

    ۇلتتىق پارك ماماندارىنىڭ ايتۋىنشا، كوكتەمگى كەزەڭ جابايى جانۋارلار ءۇشىن ەڭ كۇردەلى ۋاقىتتاردىڭ ءبىرى. ۇزاق ۇيقى مەن ازىق تاپشىلىعىنان كەيىن ولار السىرەپ، قوسىمشا قورەككە مۇقتاج بولادى.

    - ءبىز الدىن الا سورتاڭداردى دايىنداپ، قىستان كەيىن جاڭارتىپ وتىرامىز. بۇل تۇز بەن مينەرالدى قوسپالار قالدىرىلاتىن ارنايى ورىندار. ولار جانۋارلاردىڭ قىسقى ۇيقىدان كەيىن تەزىرەك قالپىنا كەلۋىنە، اعزاسىن نىعايتۋىنا جانە تابيعي قورەك ءالى جەتكىلىكسىز بولاتىن كوكتەم مەزگىلىنەن امان وتۋىنە كومەكتەسەدى، - دەيدى كاتونقاراعاي ۇلتتىق پاركىنىڭ قىزمەتكەرلەرى.

    مينەرالدى قورەك اسىرەسە كوكتەمنىڭ باسىندا ماڭىزدى، سەبەبى تاۋلاردا ءالى قار جاتادى، ال وسىمدىكتەر ەندى عانا كوكتەي باستايدى.

    ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن پاۆلودار وبلىسىندا مۇز قۇرساۋىنان قۇتقارىلعان اققۋلار ايدىنىنا ورالعانى حابارلانعان.

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار