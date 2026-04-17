كاتونقاراعايدا ايۋلار قىسقى ۇيقىدان تۇردى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى كاتونقاراعاي مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىندە ايۋلار قىسقى ۇيقىدان ويانىپ، ىندەرىنەن شىعا باستادى.
قورىق قىزمەتكەرلەرى ورناتقان فوتوتۇزاقتاردىڭ بىرىنە قوڭىر ايۋ ءتۇسىپ قالعان. ورمانشى جومارت امانبايەۆ ورناتقان كامەرا ادەتتە مارالدار كەلەتىن سورتاڭ ماڭىندا جانۋارلاردى تىركەگەن. الايدا بۇل جولى كادرعا قىسقى ۇيقىدان كەيىن بەلسەندى تۇردە قورەك ىزدەي باستاعان ايۋ دا ىلىنگەن.
ۇلتتىق پارك ماماندارىنىڭ ايتۋىنشا، كوكتەمگى كەزەڭ جابايى جانۋارلار ءۇشىن ەڭ كۇردەلى ۋاقىتتاردىڭ ءبىرى. ۇزاق ۇيقى مەن ازىق تاپشىلىعىنان كەيىن ولار السىرەپ، قوسىمشا قورەككە مۇقتاج بولادى.
- ءبىز الدىن الا سورتاڭداردى دايىنداپ، قىستان كەيىن جاڭارتىپ وتىرامىز. بۇل تۇز بەن مينەرالدى قوسپالار قالدىرىلاتىن ارنايى ورىندار. ولار جانۋارلاردىڭ قىسقى ۇيقىدان كەيىن تەزىرەك قالپىنا كەلۋىنە، اعزاسىن نىعايتۋىنا جانە تابيعي قورەك ءالى جەتكىلىكسىز بولاتىن كوكتەم مەزگىلىنەن امان وتۋىنە كومەكتەسەدى، - دەيدى كاتونقاراعاي ۇلتتىق پاركىنىڭ قىزمەتكەرلەرى.
مينەرالدى قورەك اسىرەسە كوكتەمنىڭ باسىندا ماڭىزدى، سەبەبى تاۋلاردا ءالى قار جاتادى، ال وسىمدىكتەر ەندى عانا كوكتەي باستايدى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن پاۆلودار وبلىسىندا مۇز قۇرساۋىنان قۇتقارىلعان اققۋلار ايدىنىنا ورالعانى حابارلانعان.