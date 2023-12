كانەلو گولوۆكينگە قاتىستى كۇتپەگەن مالىمدەمە جاسادى

ەكىنشى ورتا سالماقتا الەمنىڭ ابسوليۋت چەمپيونى ساۋل كانەلو الۆارەس (60-2-2، 39 ك و) قازاقستاندىق گەننادي گولوۆكينمەن (42-2-1، 37 ك و) ءۇشىنشى جەكپە-جەككە قاتىستى ويىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Vesti.kz.

«ءيا، مەن ونى نوكاۋتقا تۇسىرگىم كەلدى. سولاي ەتۋگە تىرىستىم، ءبىراق جەكپە-جەكتى قاراپ شىقساڭىز، ول نوكاۋتقا ءتۇسىپ قالماس ءۇشىن قالاي قاشىپ جۇرگەنىن كورەسىز. ول سول كۇيى وڭ قولىمەن ۇرمادى دا. اۋىر سوققى جاسامادى، ويتكەنى مەنىڭ قارىمتا شابۋىلدارىمنان قورىقتى. سايكەسىنشە، ول نوكاۋتپەن جەڭىلىپ قالماۋدى عانا ويلادى.

ونىڭ ۇستىنە سول قولىممەن قيىندىقتار بولدى. دايىندىق كەزىندە دە دۇرىس جاتتىعا المادىم. ەڭ مىقتى فورماعا كەلۋىم كەرەك ەدى، ءبىراق قولىم مۇرشا بەرمەدى»، - دەيدى الۆارەس One on One Boxing YouTube اراناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.