ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:30, 16 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    جەڭىل ونەركاسىپكە 40 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا سالىندى

    استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندا جەڭىل ونەركاسىپ ءوندىرىسىنىڭ كولەمى شامامەن 260 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى.

    Фото: Ұлттық статистика комитеті

    بۇل تۋرالى ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى ونەركاسىپ كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى مۇحامەد انداكوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا مالىمدەدى.

    ونىڭ مالىمەتىنشە، ءوندىرىس قۇرىلىمىندا توقىما سالاسى باسىم - 159 ميلليارد تەڭگە. كيىم تىگۋ كولەمى شامامەن 84 ميلليارد تەڭگەنى، ال بىلعارى جانە وعان قاتىستى ونىمدەر ءوندىرىسى 17 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق.

    سونداي-اق سالانىڭ نەگىزگى كاپيتالىنا سالىنعان ينۆەستيتسيالار كولەمى 40 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى.

    - جالپى ىشكى ونىمدەگى جەڭىل ونەركاسىپتىڭ ۇلەسى 0,1 پايىزدى قۇرايدى. ونەركاسىپ وندىرىسىندەگى ۇلەسى - 0,4 پايىز، ال وڭدەۋ ونەركاسىبىندەگى ۇلەسى 0,8 پايىز بولدى. 2025-جىلى ەلىمىزدەگى جەڭىل ونەركاسىپ نارىعىنىڭ كولەمى 3,6 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جەتتى. ونىڭ ىشىندە وتاندىق وندىرۋشىلەردىڭ ۇلەسى 8,1 پايىز، قالعانى يمپورتقا تيەسىلى، - دەدى مۇحامەد انداكوۆ.

    ونىڭ سوزىنشە، 2024-جىلى بۇل كورسەتكىش 5,1 پايىز بولعان. ياعني، وتاندىق ءونىم ۇلەسى بىرتىندەپ ارتىپ كەلەدى.

    - جالپى، جەڭىل ونەركاسىپ ءۇش نەگىزگى باعىتتان تۇرادى. ونىڭ ىشىندە توقىما ءوندىرىسىنىڭ ۇلەسى 61 پايىزدى، كيىم تىگۋ سالاسى - 32 پايىزدى، ال بىلعارى جانە وعان قاتىستى ونىمدەر ءوندىرىسى 7 پايىزدى قۇرايدى، - دەدى ول.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا جەڭىل ونەركاسىپ تاۋارلارىنىڭ ءبىر بولىگى ۇلتتىق رەجيمنەن شىعارىلعانى تۋرالى حابارلانعان ەدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار