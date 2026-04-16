جەڭىل ونەركاسىپكە 40 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا سالىندى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندا جەڭىل ونەركاسىپ ءوندىرىسىنىڭ كولەمى شامامەن 260 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى.
بۇل تۋرالى ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى ونەركاسىپ كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى مۇحامەد انداكوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا مالىمدەدى.
ونىڭ مالىمەتىنشە، ءوندىرىس قۇرىلىمىندا توقىما سالاسى باسىم - 159 ميلليارد تەڭگە. كيىم تىگۋ كولەمى شامامەن 84 ميلليارد تەڭگەنى، ال بىلعارى جانە وعان قاتىستى ونىمدەر ءوندىرىسى 17 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق.
سونداي-اق سالانىڭ نەگىزگى كاپيتالىنا سالىنعان ينۆەستيتسيالار كولەمى 40 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى.
- جالپى ىشكى ونىمدەگى جەڭىل ونەركاسىپتىڭ ۇلەسى 0,1 پايىزدى قۇرايدى. ونەركاسىپ وندىرىسىندەگى ۇلەسى - 0,4 پايىز، ال وڭدەۋ ونەركاسىبىندەگى ۇلەسى 0,8 پايىز بولدى. 2025-جىلى ەلىمىزدەگى جەڭىل ونەركاسىپ نارىعىنىڭ كولەمى 3,6 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جەتتى. ونىڭ ىشىندە وتاندىق وندىرۋشىلەردىڭ ۇلەسى 8,1 پايىز، قالعانى يمپورتقا تيەسىلى، - دەدى مۇحامەد انداكوۆ.
ونىڭ سوزىنشە، 2024-جىلى بۇل كورسەتكىش 5,1 پايىز بولعان. ياعني، وتاندىق ءونىم ۇلەسى بىرتىندەپ ارتىپ كەلەدى.
- جالپى، جەڭىل ونەركاسىپ ءۇش نەگىزگى باعىتتان تۇرادى. ونىڭ ىشىندە توقىما ءوندىرىسىنىڭ ۇلەسى 61 پايىزدى، كيىم تىگۋ سالاسى - 32 پايىزدى، ال بىلعارى جانە وعان قاتىستى ونىمدەر ءوندىرىسى 7 پايىزدى قۇرايدى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا جەڭىل ونەركاسىپ تاۋارلارىنىڭ ءبىر بولىگى ۇلتتىق رەجيمنەن شىعارىلعانى تۋرالى حابارلانعان ەدى.