جوشى حان سەريالى قاي شەتەلدىك پلاتفورمادا كورسەتىلەدى
استانا. KAZINFORM - جوشى حان سەريالى قاي شەتەلدىك پلاتفورمادا كورسەتىلەتىنى ناقتىلانعان جوق. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنەن ءمالىم ەتتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ V ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىسىندا جاريالاعان مالىمەتكە سايكەس، جوشى حان تۋرالى كوپ سەريالى جوبانى ازىرلەۋ جۇمىستارى 2026-جىلدىڭ كوكتەمىندە اياقتالۋعا ءتيىس. سونداي-اق فيلمنىڭ پرەمەراسىن حالىقارالىق پلاتفورمالاردا ۇسىنۋ باعىتى ايقىندالعان. قازىرگى ۋاقىتتا كورسەتىلىم الاڭدارى بويىنشا ۇيىمداستىرۋشىلىق جانە كەلىسۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. پرەمەرا وتەتىن ناقتى پلاتفورمالار جونىندەگى اقپارات ءتيىستى كەلىسىمدەر اياقتالعاننان كەيىن قوسىمشا حابارلاناتىن بولادى، - دەدى مينيسترلىكتەن اگەنتتىكتىڭ رەسمي ساۋالىنا وراي.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قىزىلوردادا وتكەن قۇرىلتايدا جوشى حان تۋرالى سەريال التىن وردا برەندىن جەر جۇزىنە دارىپتەۋگە ىقپال ەتەتىنىن ايتقان ەدى.