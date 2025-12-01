جوعالعان جاۋھار: رۋبەنستىڭ كارتيناسى 3 ميلليون ەۋروعا ساتىلدى
استانا. KAZINFORM - پيتەر پاۋل رۋبەنستىڭ ءتورت عاسىر بويى جوعالىپ كەتكەن «كرەستتەگى يسا» كارتيناسى ۆەرسالداعى Osenat اۋكسيونىندا شامامەن ءۇش ميلليون ەۋروعا ساتىلدى، دەپ حابارلايدى ريا نوۆوستي.
Le Parisien باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، كارتينا اۋكسيوندا كوميسسيانى قوسقاندا 2940798 ەۋروعا ساتىلعان. باستاپقىدا ونى 1-2 ميلليون ەۋروعا باعالاعان. ال ساۋدا 500000 ەۋرودان باستالدى.
قىركۇيەك ايىندا France Presse باسىلىمى «Osenat» اۋكسيون ءۇيىنىڭ پرەزيدەنتى جان-پەر وسەناتتىڭ سۋرەتتى پاريجدەگى سارايدان تاپقانىن حابارلادى. سۋرەت 1613-جىلدان بەرى كوپشىلىكتىڭ نازارىنا ىلىكپەگەن.
پيتەر پاۋل رۋبەنس (1577-1640) كورنەكتى فلاماند سۋرەتشىسى جانە باروككو كەزەڭىنىڭ نەگىزگى شەبەرلەرىنىڭ ءبىرى بولدى. ونىڭ ءۇش مىڭعا جۋىق كارتيناسى بار.
ەسكە سالايىق، فريدا كالونىڭ سۋرەتى نيۋ-يوركتەگى اۋكتسيوندا رەكورد ورناتتى. مەكسيكالىق سۋرەتشىنىڭ «ۇيقى» اتتى اۆتوپورترەتى Sotheby's اۋكسيونىندا 54,7 ميلليون دوللارعا ساتىلدى.