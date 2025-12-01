ق ز
    09:41, 01 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    جوعالعان جاۋھار: رۋبەنستىڭ كارتيناسى 3 ميلليون ەۋروعا ساتىلدى

    استانا. KAZINFORM - پيتەر پاۋل رۋبەنستىڭ ءتورت عاسىر بويى جوعالىپ كەتكەن «كرەستتەگى يسا» كارتيناسى ۆەرسالداعى Osenat اۋكسيونىندا شامامەن ءۇش ميلليون ەۋروعا ساتىلدى، دەپ حابارلايدى ريا نوۆوستي.

    Потерянный шедевр: картина Рубенса продана за 3 млн евро в Версале
    Фото: Pierrick Daul / Ville de Versailles

    Le Parisien باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، كارتينا اۋكسيوندا كوميسسيانى قوسقاندا 2940798 ەۋروعا ساتىلعان. باستاپقىدا ونى 1-2 ميلليون ەۋروعا باعالاعان. ال ساۋدا 500000 ەۋرودان باستالدى.

    قىركۇيەك ايىندا France Presse باسىلىمى «Osenat» اۋكسيون ءۇيىنىڭ پرەزيدەنتى جان-پەر وسەناتتىڭ سۋرەتتى پاريجدەگى سارايدان تاپقانىن حابارلادى. سۋرەت 1613-جىلدان بەرى كوپشىلىكتىڭ نازارىنا ىلىكپەگەن.

    پيتەر پاۋل رۋبەنس (1577-1640) كورنەكتى فلاماند سۋرەتشىسى جانە باروككو كەزەڭىنىڭ نەگىزگى شەبەرلەرىنىڭ ءبىرى بولدى. ونىڭ ءۇش مىڭعا جۋىق كارتيناسى بار.

    ەسكە سالايىق، فريدا كالونىڭ سۋرەتى نيۋ-يوركتەگى اۋكتسيوندا رەكورد ورناتتى. مەكسيكالىق سۋرەتشىنىڭ «ۇيقى» اتتى اۆتوپورترەتى Sotheby's اۋكسيونىندا 54,7 ميلليون دوللارعا ساتىلدى.

