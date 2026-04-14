جەتىسۋدا مال ۇرلاعاندار كولىگىنەن ايىرىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىندا بارىمتاشىلاردىڭ مۇلكى مەملەكەت كىرىسىنە تاركىلەندى، دەپ حابارلايدى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى مال ۇرلىعىنا قاتىستى ىستەر بويىنشا مەملەكەتتىك ايىپتاۋدى قولداۋ كەزىندە قىلمىس قۇرالدارىن تاركىلەۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە نازار اۋدارادى.
سوت پراكتيكاسى كورسەتكەندەي، ۇرلانعان مالدى تاسىمالداۋ ءۇشىن پايدالانىلعان اۆتوكولىكتى الىپ قويۋ تۇرىندەگى قۇقىقتىق سالدار قىلمىستىق جولمەن تابىلعان تابىس كولەمىنەن بىرنەشە ەسە اسىپ تۇسەدى. ماسەلەن، قاراتال اۋداندىق سوتىنىڭ ۇكىمىمەن ءۇش ادام ەكى باس ۇساق مالدى ۇرلاعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلدى. شىعىن سوماسى 140 مىڭ تەڭگەنى قۇراعانىنا قاراماستان، سوتتالعاندار ءۇشىن ماتەريالدىق شىعىن ايتارلىقتاي جوعارى بولدى. سوت پروكۋروردىڭ ۋاجدەرىنە سۇيەنە وتىرىپ، كىنالىلەرگە 5 -جىلعا شارتتى تۇردە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىندادى جانە قىلمىس قۇرالى رەتىندە اۆتوكولىكتى مەملەكەت پايداسىنا تاركىلەدى. وسىلايشا، ءبىر رەتتىك زاڭسىز پايدا تابۋ ارەكەتى باعالى مۇلىكتەن ايىرىلۋعا جانە سوتتىلىققا اكەپ سوقتى.
- وسىنداي سوت پراكتيكاسى پانفيلوۆ اۋدانىندا دا قولدانىلدى. وندا جەرگىلىكتى تۇرعىن مال ۇرلاعانى ءۇشىن 5 جىلعا شارتتى تۇردە سوتتالىپ، ونىڭ كولىگى قايتارىمسىز نەگىزدە مەملەكەت مەنشىگىنە الىندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وبلىس پروكۋراتۋراسى مال ۇرلىعى ءۇشىن مۇلكىن تاركىلەۋمەن بىرگە 12 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۇرىندەگى قىلمىستىق جاۋاپتىلىق قاراستىرىلعانىن ەسكەرتەدى.
