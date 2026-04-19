جەتپىس جىل كۇتكەن كۇن تۋادى - ترامپ كۋبا تۋرالى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ 70 جىل كۇتكەن كۇننىڭ تۋۋى الىس ەمەس ەكەنىن مالىمدەدى. - بۇل كۋبا تاڭىنىڭ اتقان كۇنى بولادى، - دەدى ول. بۇل تۋرالى انادولى جازدى.
اريزونا شتاتىنداعى فينيكس قالاسىندا Turning Point USA ۇيىمىنىڭ ءىس-شاراسىندا سويلەگەن ترامپ ءبىرقاتار وزەكتى حالىقارالىق ماسەلەلەرگە توقتالدى.
يران تاقىرىبىن قوزعاعان ول تەگەرانمەن كەلىسىمگە كەلۋ قاجەتتىگىن تاعى دا اتاپ ءوتىپ، بۇل قادام بلوكادانى توقتاتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، «كوپتەگەن ماسەلەلەر الدىن الا كەلىسىلگەن»، ال بايىتىلعان ۋران ا ق ش-قا بەرىلەدى.
ورمۋز بۇعازى توڭىرەگىندەگى جاعدايعا قاتىستى ترامپ ناتو-نى سىنعا الىپ، اليانس كومەك ۇسىنعانىمەن، ودان باس تارتقانىن جەتكىزدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، «قاجەتتى ساتتە ولار تيىمدىلىگىن كورسەتپەدى».
سونداي-اق ول يزرايل مەن ليۆان اراسىنداعى ۋاقىتشا ءبىتىمدى «تەڭدەسسىز» دەپ باعالاپ، «ءبىز ليۆاندى قايتادان ۇلى ەلگە اينالدىرامىز» دەپ مالىمدەدى.
ترامپ «حەزبوللاعا» قاتىستى جاعداي جاقىن ارادا رەتتەلەدى دەگەن ءۇمىت ءبىلدىردى.
سونىمەن قاتار ا ق ش باسشىسى يزرايل مەن ليۆان اراسىنداعى ءبىتىم ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەرگە قاتىسى جوق ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
كۋبا ماسەلەسىنە توقتالعان ترامپ ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋروعا قارسى قابىلدانعان شارالاردى ەسكە الىپ، «بۇل قۋاتتى ساياسات جاقىن ارادا 70 جىل كۇتكەن كۇنگە جەتۋگە مۇمكىندىك تۋدىرادى» دەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل كۋبا ءۇشىن «جاڭا تاڭنىڭ اتۋى» بولماق.
ترامپ سونداي-اق ا ق ش-تىڭ ءوز ەنەرگەتيكالىق رەسۋرستارىنا باسىمدىق بەرىپ وتىرعانىن ايتىپ، ەلدەگى مۇناي ءوندىرۋ كولەمى رەسەي مەن ساۋد ارابياسىنىڭ جيىنتىق كورسەتكىشىنەن اسىپ تۇسەتىنىن جانە جۋىق ارادا ەكى ەسەگە ارتۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش اسكەريلەرى پرەزيدەنت دونالد ترامپ ءتيىستى بۇيرىق بەرگەن جاعدايدا كۋباعا قاتىستى ىقتيمال وپەراتسيا جوسپارىن قاراستىرىپ جاتقانى حابارلانعان ەدى.
سونداي-اق بيىل قاڭتاردان بەرى ا ق ش پەن كۋبا اراسىنداعى قاتىناستاردىڭ شيەلەنىسە تۇسكەنى ايتىلعان. ترامپ اكىمشىلىگى ارالعا مۇناي جەتكىزۋدى شەكتەپ، كۋبانىڭ كوممۋنيستىك بيلىگىن ساياسي وزگەرىستەرگە ماجبۇرلەۋ باعىتىن ۇستانىپ وتىر. قازىرگى تاڭدا ەكى ەل ىقتيمال ەكونوميكالىق كەلىسىم جونىندە كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتىر.
وسىعان دەيىن پەنتاگون كۋبادا اسكەري وپەراتسيا جۇرگىزۋگە دايىندالىپ جاتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.