جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ جۇيەسىنە اۋقىمدى وزگەرىستەر ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆتىڭ توراعالىعىمەن جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ ءۇشىن ەمتيحان تاپسىرۋ ءراسىمىن جەتىلدىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەڭەس ءوتتى.
ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، كەڭەس بارىسىندا ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ ۇدەرىسىنىڭ اشىقتىعى مەن ادىلدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە، ازاماتتار ءۇشىن قولايلىلىقتى ارتتىرۋعا، سىبايلاس جەمقورلىق تاۋەكەلدەرىن ازايتۋعا جانە جۇرگىزۋشىلەردى دايارلاۋ ساپاسىن كۇشەيتۋگە باعىتتالعان ناقتى شارالار قارالىپ، بەكىتىلدى.
بىرىنشىدەن، ەنگىزىلەتىن جاڭاشىلدىقتارعا سايكەس ازاماتتار جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ ءۇشىن ەمتيحاندى اقىلى نەگىزدە، ارەكەتتەر اراسىنداعى ارالىقتى كەمىندە 10 كۇنتىزبەلىك كۇن ساقتاي وتىرىپ، شەكتەۋسىز تاپسىرا الادى.
ايتا كەتۋ كەرەك، قازىر ازاماتتارعا 3 تەگىن مۇمكىندىك بەرىلەدى: العاشقى ەكى مۇمكىندىك - 1 كۇن ارالىقپەن، ءۇشىنشىسى - 30 كۇننەن كەيىن. اتالعان مۇمكىندىكتەر اياقتالعان سوڭ قايتا وقۋدان ءوتۋ تالاپ ەتىلەتىن، بۇل جەكەلەگەن جاعدايلاردا ازاماتتاردى جۇرگىزۋشى كۋالىگىن زاڭسىز جولمەن الۋعا يتەرمەلەيتىن جاعدايلار تۋعىزاتىن. جاڭا نورما ءراسىمدى اناعۇرلىم قولجەتىمدى ەتىپ، ارتىق شەكتەۋلەردى الىپ تاستاۋعا جانە سىبايلاس جەمقورلىق كورىنىستەرىنىڭ تاۋەكەلىن تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ەكىنشى شارا رەتىندە ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ استانا قالاسىنداعى فيليالى بازاسىندا پيلوتتىق جوبا شەڭبەرىندە وسى ورتالىقتا قولدانىلاتىن اكادەميالىق ادالدىقتى قامتاماسىز ەتۋ تەحنولوگيالارى سىناقتان وتكىزىلەدى. كەيىن بۇل تەحنولوگيالاردى جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ ءۇشىن تەوريالىق ەمتيحان تاپسىرۋدىڭ بۇكىل جۇيەسىندە قولدانۋ جوسپارلانىپ وتىر. تەحنولوگيالاردى اپروباتسيالاۋمەن قاتار، ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعى تەوريالىق ەمتيحان تەستىلەرىنە كەشەندى پسيحومەتريالىق زەرتتەۋلەر جۇرگىزەدى. بۇل زەرتتەۋلەر ولاردىڭ كولىك قۇرالىن قاۋىپسىز باسقارۋعا قاجەتتى ءبىلىمدى، بىلىك پەن داعدىلاردى شىنايى باعالاۋ قۇرالى رەتىندە جارامدىلىعىن راستاۋعا باعىتتالادى.
ءۇشىنشى جانە ءتورتىنشى شارالار اياسىندا ەمتيحان وتكىزۋ پروتسەسىنە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارى ەنگىزىلەدى. اتاپ ايتقاندا، تەوريالىق ەمتيحان قابىلداۋ كەزىندە تولىقتىرىلعان شىنايىلىق (AR)، ال پراكتيكالىق ەمتيحاندى باقىلاۋدا كومپيۋتەرلىك كورۋ (Computer Vision) تەحنولوگياسى قولدانىلادى. بۇل تىيىم سالىنعان تەحنيكالىق قۇرالداردى پايدالانۋ تاۋەكەلىن ازايتىپ، بۇزۋشىلىقتاردى ناقتى تىركەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
بەسىنشى شارا رەتىندە جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋعا قاتىستى سيفرلىق شەشىمدەردىڭ اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىگىن بارىنشا كۇشەيتۋ كوزدەلەدى. وسى ماقساتتا ولاردى اقپاراتتاندىرۋدىڭ اسا ماڭىزدى وبەكتىلەرى تىزبەسىنە ەنگىزۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلۋدا. بۇل قۇقىق بۇزۋشىلىقتار مەن رۇقساتسىز ارالاسۋ ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى، قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە دەيىن، كۇشەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
التىنشى ماڭىزدى شارا شەڭبەرىندە اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە قاتىستى نورمالاردى ەنگىزۋ قاراستىرىلعان. بۇل جاۋاپكەرشىلىك قىزمەت الۋشىلارعا دا، جۇرگىزۋشى كۋالىگىن زاڭسىز الۋعا جاردەم كورسەتەتىن تۇلعالارعا دا قولدانىلادى. شارالار ەمتيحان تاپسىرۋ پروتسەسىندە بۇزۋشىلىقتار انىقتالعان جاعدايدا قابىلدانادى. ولاردىڭ قاتارىنا تىيىم سالىنعان قۇرىلعىلاردى، ميكروقۇلاققاپتاردى، ميكروكامەرالاردى، سونداي-اق بايلانىس سيگنالدارىن قابىلدايتىن جانە تاراتاتىن قۇرالداردى پايدالانۋ جاتادى. بۇدان بولەك، تەوريالىق ەمتيحان تاپسىرۋ قۇقىعىنان 1 جىلعا ايىرۋ مۇمكىندىگى ەنگىزىلەدى.
جەتىنشى شارا رەتىندە اۆتومەكتەپتەردىڭ قىزمەتىنە قويىلاتىن تالاپتاردى كۇشەيتۋ كوزدەلەدى. ولاردىڭ جۇمىسىن باعالاۋ كەزىندە جۇرگىزۋشىلەردى دايارلاۋ ساپاسى مەن ازاماتتاردىڭ كەرى بايلانىسى ەسكەرىلەدى. سونداي-اق ولاردىڭ قىزمەتىن ليتسەنزيالاۋ ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. جۇرگىزۋشىلەردى دايارلاۋ ساپاسى تومەن بولعان جاعدايدا ليتسەنزيانى تولىق كەرى قايتارىپ الۋ شاراسى قاراستىرىلادى.
- اتالعان شارالاردى جۇزەگە اسىرۋ جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ راسىمىندەگى ارتىق شەكتەۋلەردى جويۋعا، ونىڭ اشىقتىعى مەن ازاماتتار ءۇشىن قولايلىلىعىن ارتتىرۋعا، سونداي-اق سىبايلاس جەمقورلىق تاۋەكەلدەرىن تومەندەتۋگە باعىتتالعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.