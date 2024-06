جەر سىلكىنىسىن ەسكەرتەتىن جۇيە سىناقتان ءوتىپ، الماتىلىقتار پرەزيدەنتتىك حابارلاما الدى

الماتى. KAZINFORM - بۇگىن تۇستە Android وپەراتسيالىق جۇيەسى بار موبيلدى قۇرىلعىنى پايدالاناتىن الماتى تۇرعىندارىنا «پرەزيدەنت حابارلاماسى» كەلدى.

ساعات 12:00- دە Android وپەراتسيالىق جۇيەسى بار موبيلدى قۇرىلعىلاردى پايدالانۋشىلار قازاق، ورىس جانە اعىلشىن تىلىندە حابارلاما الدى.

وندا «الاڭداماڭىزدار. حالىقتى حاباردار ەتۋ جۇيەسىنە تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر»، «نە بەسپوكويتەس. پروۆوديتسيا پروۆەركا سيستەمى وپوۆەشەنيا ناسەلەنيا»، «Remain calm. The public alert system is being tested» دەپ جازىلعان.

بۇعان دەيىن 31-مامىردا الماتىدا Mass Alert توتەنشە جاعدايدى جەدەل قۇلاقتاندىرۋ جۇيەسى ىسكە قوسىلاتىنىن جازعان بولاتىنبىز.

الماتى اكىمدىگى اتاپ وتكەندەي، Mass Alert جۇيەسىنىڭ SMS-كە قاراعاندا ءبىرقاتار ارتىقشىلىعى بار.

حابارلاما موبيلدى وپەراتور جەلىسىنە قوسىلعان، سونداي-اق جەكە تاڭدالعان گەوگرافيالىق ايماقتاعى بارلىق ابونەنتكە كەلەدى.

سونىمەن قاتار، جۇيە جەلىلەردىڭ شامادان تىس جۇكتەلۋ جاعدايىندا جۇمىس ىستەيدى.

Cell Broadcast تەحنولوگياسىنىڭ باستى ارتىقشىلىعى - قامتۋ ايماعىنداعى بارلىق ابونەنتتى بىردەن ءارى جاپپاي ەسكەرتەدى.

اۆتور

الما مۇقانوۆا