جەنيەۆادا ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەر اياقتالدى
استانا. KAZINFORM - تەگەراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىنا ارنالعان كەلىسسوزدەردىڭ ءۇشىنشى راۋندى جەنيەۆاداعى ومان ەلشىسىنىڭ رەزيدەنسياسىندا ۇيىمداستىرىلدى جانە جاناما تۇردە ءوتتى، دەپ حابارلايدى ВВС.
جەنيەۆاداعى كەلىسسوزدەرگە ا ق ش اتىنان امەريكا پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلدەرى ستيۆ ۋيتكوفف پەن دجارەد كۋشنەر قاتىستى. الدىڭعى راۋندتار ايتارلىقتاي سەرپىلىس اكەلمەگەن ەدى، دەگەنمەن يران وكىلدەرى بەلگىلى ءبىر ىلگەرىلەۋ بار ەكەنىن ايتقان. قازىرگى كونسۋلتاتسيالار قورىتىندىسى بويىنشا دا كەلىسسوزدەرگە دەلدال بولىپ وتىرعان ومان پروگرەسس بار ەكەنىن مالىمدەدى.
«ءبىز ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەردە ەلەۋلى ىلگەرىلەۋگە قول جەتكىزىپ، كۇندى اياقتادىق»، دەدى وماننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى بادر ءال-بۋسايدي.
ونىڭ ايتۋىنشا، كەلەسى اپتادا ۆەنادا تەحنيكالىق دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر وتەدى.
كەلىسسوزدەر جاناما تۇردە ءوتتى جانە جەنيەۆاداعى ومان ەلشىسىنىڭ رەزيدەنسياسىندا ۇيىمداستىرىلدى. ولار بىرنەشە ساعاتتىق ۇزىلىسپەن كۇنى بويى جالعاستى.
كەزدەسۋ اياقتالار الدىندا Axios باسىلىمىنىڭ ءتىلشىسى باراك راۆيد دەرەككوزگە سىلتەمە جاساپ، ۋيتكوفف پەن كۋشنەردىڭ كەلىسسوزدەردىڭ تاڭعى سەسسياسىندا يراندىقتاردان ەستىگەن مالىمەتتەرىنە كوڭىلدەرى تولماعانىن حابارلادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەر باستالىپ، ءۇزىلىس جاريالان ەدى.
اۆتور
جاسۇلان باقىتبەك ۇلى