جۇمىسقا كەشىككەندەرگە جازا بار ما؟ زاڭ نە دەيدى
استانا. قازاقپارات – جۇمىسقا كەشىگۋ - زاڭ الدىندا ايىپپۇل نەمەسە قاماۋعا اكەلەتىن قۇقىقبۇزۋشىلىق ەمەس، ءبىراق ەڭبەك ءتارتىبىن بۇزۋ بولىپ سانالادى.
قازاقستاندا جۇمىسقا كەشىگۋ - كوپشىلىك ويلاعانداي اكىمشىلىك نەمەسە قىلمىستىق جازاعا اكەلەتىن قۇقىقبۇزۋشىلىق ەمەس. الايدا بۇل ماسەلە تولىقتاي جاۋاپكەرشىلىكسىز دەگەندى بىلدىرمەيدى. كەشىگۋ ەڭبەك ءتارتىبىن بۇزۋ رەتىندە قاراستىرىلىپ، بەلگىلى ءبىر سالدارعا اكەلۋى مۇمكىن.
كەشىگۋ - قۇقىقبۇزۋشىلىق ەمەس، ءبىراق ءتارتىپ بۇزۋ
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك كودەكسى بويىنشا قىزمەتكەر جۇمىس بەرۋشىنىڭ ىشكى ەڭبەك تارتىبىنە باعىنۋعا مىندەتتى. بۇل تالاپ قىزمەتكەردىڭ جۇمىس ۋاقىتىنا ءدال كەلۋىن دە قامتيدى.
ياعني، جۇمىسقا كەشىگۋ - زاڭ الدىندا ايىپپۇل نەمەسە قاماۋعا اكەلەتىن قۇقىقبۇزۋشىلىق ەمەس، ءبىراق ەڭبەك ءتارتىبىن بۇزۋ بولىپ سانالادى.
قانداي جازا قولدانىلۋى مۇمكىن؟
ەڭبەك زاڭناماسىنا سايكەس، جۇمىس بەرۋشى كەشىككەن قىزمەتكەرگە تارتىپتىك جازا قولدانۋعا قۇقىلى. ولار:
•ەسكەرتۋ
•سوگىس
•قاتاڭ سوگىس
بۇل شارالار ۇيىمنىڭ ىشكى ءتارتىپ ەرەجەلەرى مەن ەڭبەك شارتىندا كورسەتىلەدى.
