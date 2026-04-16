    جۇمىسقا كەشىككەندەرگە جازا بار ما؟ زاڭ نە دەيدى

    استانا. قازاقپارات – جۇمىسقا كەشىگۋ - زاڭ الدىندا ايىپپۇل نەمەسە قاماۋعا اكەلەتىن قۇقىقبۇزۋشىلىق ەمەس، ءبىراق ەڭبەك ءتارتىبىن بۇزۋ بولىپ سانالادى.

    Фото: pexels.com

    قازاقستاندا جۇمىسقا كەشىگۋ - كوپشىلىك ويلاعانداي اكىمشىلىك نەمەسە قىلمىستىق جازاعا اكەلەتىن قۇقىقبۇزۋشىلىق ەمەس. الايدا بۇل ماسەلە تولىقتاي جاۋاپكەرشىلىكسىز دەگەندى بىلدىرمەيدى. كەشىگۋ ەڭبەك ءتارتىبىن بۇزۋ رەتىندە قاراستىرىلىپ، بەلگىلى ءبىر سالدارعا اكەلۋى مۇمكىن.

    كەشىگۋ - قۇقىقبۇزۋشىلىق ەمەس، ءبىراق ءتارتىپ بۇزۋ

    قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك كودەكسى بويىنشا قىزمەتكەر جۇمىس بەرۋشىنىڭ ىشكى ەڭبەك تارتىبىنە باعىنۋعا مىندەتتى. بۇل تالاپ قىزمەتكەردىڭ جۇمىس ۋاقىتىنا ءدال كەلۋىن دە قامتيدى.

    ياعني، جۇمىسقا كەشىگۋ - زاڭ الدىندا ايىپپۇل نەمەسە قاماۋعا اكەلەتىن قۇقىقبۇزۋشىلىق ەمەس، ءبىراق ەڭبەك ءتارتىبىن بۇزۋ بولىپ سانالادى.

    قانداي جازا قولدانىلۋى مۇمكىن؟

    ەڭبەك زاڭناماسىنا سايكەس، جۇمىس بەرۋشى كەشىككەن قىزمەتكەرگە تارتىپتىك جازا قولدانۋعا قۇقىلى. ولار:

    •ەسكەرتۋ

    •سوگىس

    •قاتاڭ سوگىس

    بۇل شارالار ۇيىمنىڭ ىشكى ءتارتىپ ەرەجەلەرى مەن ەڭبەك شارتىندا كورسەتىلەدى.

    قانشا رەت كەشىكسەڭ جۇمىستان شىعارادى؟ تولىعىراق «زاڭ مەن ءتارتىپ - 1 مينۋتتا» جوباسىندا ايتامىز.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
