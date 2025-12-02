جەلتوقسان ايىندا كۇن رايى قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - جەلتوقسان ايىندا اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى. باسىم وڭىردە قار جاۋىپ، اياز بولادى. كەي جەرلەردە بۇرقاسىن بولىپ، تۇمان باسىپ، كوكتايعاق بولادى.
كونسۋلتاتيۆتىك بولجامعا سايكەس رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە ايلىق ورتاشا اۋا تەمپەراتۋراسى نورما شاماسىندا بولادى، باتىس اۋماقتارىندا نورمادان 1-2°c جوعارى، ال ەلدىڭ سولتۇستىك- شىعىس جانە شىعىسىندا نورمادان 1°c تومەن بولادى.
- جەلتوقساننىڭ ءبىرىنشى ونكۇندىگىندە اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ ءوتۋ اسەرىنەن تۇراقسىز اۋا رايى ساقتالادى: باتىستا، سولتۇستىكتە، شىعىستا جانە ورتالىقتا جاۋىن- شاشىن بولادى، نەگىزىنەن قار جاۋادى، ال وڭتۇستىك- باتىستا جانە ەلدىڭ وڭتۇستىك جارتىسىندا جاڭبىر ارالاس قار جاۋادى. قازاقستاننىڭ شىعىس، وڭتۇستىك- شىعىسىنداعى تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋدانداردا قالىڭ قار جاۋادى. رەسپۋبليكا بويىنشا بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولىپ، تۇمان باسادى، - دەلىنگەن قازگيدرومەت حابارلاماسىندا.
جەلتوقساننىڭ باسىندا نەگىزگى كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ فونى كەلەسىدەي بولجانادى:
ەلدىڭ باتىسىندا جانە ۇلىتاۋ وبلىسىندا 0, +8°c؛
ەلدىڭ سولتۇستىك جانە ورتالىق وڭىرلەرىندە -3+2°c؛
ەلدىڭ شىعىسىندا 0, -8°c؛
ەلدىڭ وڭتۇستىك جارتىسىندا +5+13°c.
الايدا ونكۇندىكتىڭ سوڭىنا قاراي سولتۇستىك- باتىس انتيتسيكلونى اركتيكادان كەلەتىن سۋىق اۋا ماسسالارىمەن كۇشەيىپ، ەل اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋىنە اسەر ەتەدى.
ەلدىڭ باتىسىندا تۇندە -5-10°c، كۇندىز -3-8°c.
ەلدىڭ سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق اۋماقتارىندا تۇندە -10-18°c، شىعىستىڭ كەي اۋداندارىندا تۇندە -23°c دەيىن، كۇندىز -5-13°c- قا دەيىن.
ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىك- شىعىسىندا تۇندە -5+2°c، كۇندىز +3+10°c.
- ەكىنشى جانە ءۇشىنشى ونكۇندىكتەردە تۇنگى تەمپەراتۋرالىق فون -15-20°c- تان -5-10°c- قا دەيىن اۋىتقيدى، كۇندىز ءالسىز وڭ ماندەگى -3+2°c- تان -5-10°c- قا دەيىن وزگەرەدى، ال شىعىستا جەكەلەگەن كۇندەرى تۇندە تەمپەراتۋرا -25-35°c- قا، كۇندىز -15-20°c- قا دەيىن تومەندەۋى مۇمكىن. باتىستا جانە ەلدىڭ وڭتۇستىك بولىگىندە تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى 0, -5°c- تان -7-12°c- قا دەيىن اۋىتقيدى، ال كۇندىز نەگىزىنەن 0, +8°c شاماسىندا بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك بۇگىن استانادا جانە تاعى 11 قالادا اۋا ساپاسى ناشارلايتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.