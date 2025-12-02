ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:54, 02 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    جەلتوقسان ايىندا كۇن رايى قانداي بولادى

    استانا. KAZINFORM - جەلتوقسان ايىندا اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى. باسىم وڭىردە قار جاۋىپ، اياز بولادى. كەي جەرلەردە بۇرقاسىن بولىپ، تۇمان باسىپ، كوكتايعاق بولادى.

    метель, погода, ауа райы, боран
    Фото: Kazinform

    كونسۋلتاتيۆتىك بولجامعا سايكەس رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە ايلىق ورتاشا اۋا تەمپەراتۋراسى نورما شاماسىندا بولادى، باتىس اۋماقتارىندا نورمادان 1-2°c جوعارى، ال ەلدىڭ سولتۇستىك- شىعىس جانە شىعىسىندا نورمادان 1°c تومەن بولادى.

    - جەلتوقساننىڭ ءبىرىنشى ونكۇندىگىندە اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ ءوتۋ اسەرىنەن تۇراقسىز اۋا رايى ساقتالادى: باتىستا، سولتۇستىكتە، شىعىستا جانە ورتالىقتا جاۋىن- شاشىن بولادى، نەگىزىنەن قار جاۋادى، ال وڭتۇستىك- باتىستا جانە ەلدىڭ وڭتۇستىك جارتىسىندا جاڭبىر ارالاس قار جاۋادى. قازاقستاننىڭ شىعىس، وڭتۇستىك- شىعىسىنداعى تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋدانداردا قالىڭ قار جاۋادى. رەسپۋبليكا بويىنشا بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولىپ، تۇمان باسادى، - دەلىنگەن قازگيدرومەت حابارلاماسىندا.

    جەلتوقساننىڭ باسىندا نەگىزگى كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ فونى كەلەسىدەي بولجانادى:

    ەلدىڭ باتىسىندا جانە ۇلىتاۋ وبلىسىندا 0, +8°c؛

    ەلدىڭ سولتۇستىك جانە ورتالىق وڭىرلەرىندە -3+2°c؛

    ەلدىڭ شىعىسىندا 0, -8°c؛

    ەلدىڭ وڭتۇستىك جارتىسىندا +5+13°c.

    الايدا ونكۇندىكتىڭ سوڭىنا قاراي سولتۇستىك- باتىس انتيتسيكلونى اركتيكادان كەلەتىن سۋىق اۋا ماسسالارىمەن كۇشەيىپ، ەل اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋىنە اسەر ەتەدى.

    ەلدىڭ باتىسىندا تۇندە -5-10°c، كۇندىز -3-8°c.

    ەلدىڭ سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق اۋماقتارىندا تۇندە -10-18°c، شىعىستىڭ كەي اۋداندارىندا تۇندە -23°c دەيىن، كۇندىز -5-13°c- قا دەيىن.

    ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىك- شىعىسىندا تۇندە -5+2°c، كۇندىز +3+10°c.

    - ەكىنشى جانە ءۇشىنشى ونكۇندىكتەردە تۇنگى تەمپەراتۋرالىق فون -15-20°c- تان -5-10°c- قا دەيىن اۋىتقيدى، كۇندىز ءالسىز وڭ ماندەگى -3+2°c- تان -5-10°c- قا دەيىن وزگەرەدى، ال شىعىستا جەكەلەگەن كۇندەرى تۇندە تەمپەراتۋرا -25-35°c- قا، كۇندىز -15-20°c- قا دەيىن تومەندەۋى مۇمكىن. باتىستا جانە ەلدىڭ وڭتۇستىك بولىگىندە تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى 0, -5°c- تان -7-12°c- قا دەيىن اۋىتقيدى، ال كۇندىز نەگىزىنەن 0, +8°c شاماسىندا بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەلىك بۇگىن استانادا جانە تاعى 11 قالادا اۋا ساپاسى ناشارلايتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار