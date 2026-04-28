جازعى ءسان الەمى: قانداي تۇستەر مەن ماتالار باسىمدىقتا
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى جاز ماۋسىمىندا ءسان الەمىندە جەڭىلدىك، تابيعيلىق جانە ايقىن سيلۋەتتەرگە باسىمدىق بەرىلىپ وتىر. بۇل تۋرالى ستيليست ءمولدىر بەيسەنعالي Jibek Joly ارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» ەفيرىندە ايتتى.
ستيليستىڭ مالىمەتىنشە، بيىلعى ماۋسىمدا ءتۇس تاڭداۋدا اشىق ءارى سالقىن رەڭكتەرگە ەرەكشە ءمان بەرگەن ءجون.
- Pantone Color Institute بەلگىلەگەن بيىلعى جازدىڭ ەڭ باستى ءتۇسى اقتىڭ سالقىن رەڭگى. ەكىنشىسى قانىق قىزىل ءتۇس. كوگىلدىر، اشىق قىزىل، لايم تۇستەر دە ترەندتە. وعان قوسا ءوزىمىز كۇندەلىكتى كيەتىن بازالىق اق، ءسۇر تۇستەر دە بار. جازعى ۋاقىتتا ءوزىمىز ادەتتە كورەتىن تۇستەردىڭ اقشىل رەڭكتەرىن تاڭداۋعا بولادى. جاز ۋاقىتى بولعان سوڭ ساپالى تابيعي ماتالارعا نازار اۋدارامىز. زىعىر، توقىما، ماقتا ماتالارىن تاڭداۋعا بولادى. بيىل اتلاس ماتاسىنان شالبارلار، كويلەكتەر مەن بەلدەمشەلەر ترەندتە، - دەيدى ءمولدىر بەيسەنعالي.
سونداي-اق ماماننىڭ ايتۋىنشا، ساندە شىعىس ناقىشى قايتا جاندانىپ كەلەدى، ال كيىم پىشىمىندە ايقىن سيلۋەتتەر الدىڭعى قاتارعا شىققان.
- بيىل شىعىس ستيلىندەگى كيىمدەر ساندە. كەستەلەنگەن كويلەكتەر جانە تىزەنىڭ ۇستىنەن كەلەتىن بەلدەمشەلەر دە سانگە قايتا ورالدى. بۇعان دەيىن كەڭ كيىمدەردى كوپ كيەتىن. ول ترەندتەن بىرتىندەپ ىعىستى. قازىرگى تاڭدا دەنە ءبىتىمىمزدى ايقىندايتىن كيىمدەر سانگە اينالىپ جاتىر، - دەيدى ءمولدىر بەيسەنعالي.
مامان گاردەروب قۇرۋدا بازالىق كيىمدەردىڭ ۇلەسى باسىم بولۋى ءتيىس ەكەنىن ايتادى.
- ۋنيۆەرسالدى بازالىق كيىمدەرگە اق جەيدە، شالبار، بەلدەمشە، ءوزىڭىزدىڭ دەنە بىتىمىڭىزگە ساي كويلەك پەن دجاكەتتەر جاتادى. بازالىق تۇستەردەن جازدا اق ءتۇستى تاڭداعان ءجون. مىسالى اق كوستيۋم شالباردى الساڭىز بارلىق جەرگە كيە بەرەسىز. قارا، سۇر، قوڭىر تۇستەر ۋنيۆەرسالدى تۇستەرگە جاتادى. ءبىراق جاز ايلارىندا اقشىل تۇستەردى تاڭداعانىمىز دۇرىس. ءار ايەلدىڭ گاردەروبىندا 70 پايىز بازالىق كيىمدەر بولسا، 30 پايىزىنا ترەندتىك كيىمدەردى الۋعا بولادى. سول كەزدە ترەندتىك كيىمدەردى ءوزىمىزدىڭ بازالىق كيىمدەرمەن ۇيلەستىرىپ جۇرە الامىز، - دەيدى ستيليست.