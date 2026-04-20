جاپونيادا ەلدى مەكەنگە كىرىپ كەتكەن ايۋ دارىمەن ءولتىرىلدى
استانا. KAZINFORM - جاپونيانىڭ سولتۇستىك-شىعىسىنداعى مياگي پرەفەكتۋراسىندا تۇرعىن اۋدانعا كىرىپ كەتكەن ۇزىندىعى شامامەن 1,5 مەترلىك ايۋ بىرنەشە ساعات بويى جاسىرىنىپ ءجۇرىپ، كەيىن ارنايى ءدارىنىڭ اسەرىنەن ءولىپ قالدى، دەپ حابارلايدى kyodonews اگەنتتىگى.
سەنداي قالاسىنىڭ بيلىگى تۇرعىنداردان تۇسكەن بىرنەشە حابارلامادان كەيىن تاڭعى ساعات 9 شاماسىندا درون ارقىلى ايۋدىڭ بار ەكەنىن راستادى. جەرگىلىكتى بيلىك ونى تۇزاقپەن ۇستاۋعا تىرىسقانىمەن، ەش ناتيجە بەرمەگەن.
قالا اكىمدىگى ايۋلارعا قارسى اتىس قارۋىن قولدانۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن «شۇعىل اتۋ» شاراسىنان باس تارتىپ، جانۋاردى الدىمەن تىنىشتاندىراتىن دارىمەن (ترانكۆيليزاتور) قوزعالىسسىز قالدىرعان. كەيىن كەشكى ساعات 19:30 شاماسىندا ايۋدىڭ جويىلعانى حابارلاندى.
وقيعا بولعان جەر سەنداي قالاسىنىڭ اوبا اۋدانىندا، اكىمدىك عيماراتىنان شامامەن 600 مەتر سولتۇستىككە قاراي، ساۋدا ورتالىقتارىنا جاقىن ورنالاسقان. پوليسيا اۋماقتى قورشاۋعا الىپ، ارنايى كۇزەت قويىپ، كۇن باتقاندا جاقىن ماڭداعى جولداردى جاپقان.
22 جاستاعى ستۋدەنت رەتو ۋەحارا تاڭعى ساعات 6 شاماسىندا پاترۋل كولىگىنىڭ ساقتىققا شاقىرعان داۋىسىنان ويانعانىن ايتىپ، «مۇنداي جاعدايدىڭ قالانىڭ ءدال ورتاسىندا بولعانىنا سەنۋ قيىن» ەكەنىن جەتكىزدى.
جۇما كۇنىنەن بەرى وسى اۋداندا ايۋ كورىندى دەگەن بىرنەشە حابارلاما تۇسكەن، بولجام بويىنشا، بۇل سول جانۋار بولۋى مۇمكىن.
جاپونيادا سوڭعى ۋاقىتتا ايۋلاردىڭ ەلدى مەكەندەرگە شىعۋ جانە ادامدارعا شابۋىل جاساۋ جاعدايلارى جيىلەگەن. قورشاعان ورتا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، اقپان ايىن قوسا ەسەپتەگەندە سوڭعى 11 ايدا ەل بويىنشا ايۋ بايقالعان شامامەن 50 مىڭ جاعداي تىركەلگەن. بۇل كورسەتكىش 2024 قارجى جىلىنداعى جىلدىق دەڭگەيدەن ەكى ەسەدەن اسا جوعارى.
ەسكە سالا كەتسەك، بىلتىر قاراشادا جاپونيانىڭ تاۋلى ايماعىندا ايۋ تالاعان ايەل قازا تاپقانىن جازدىق. ەكى كۇننەن كەيىن ەل اسكەرى سول ماڭداعى ايۋلارمەن كۇرەسۋگە كومەككە كەلدى.
