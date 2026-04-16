جاپونيا ازيا ەلدەرىنە مۇناي ساتىپ الۋعا 10 ميلليارد بولەدى
استانا. KAZINFORM - جاپونيا تاياۋ شىعىستاعى احۋالعا بايلانىستى مۇناي جەتكىزىلىمىندەگى تاۋەكەلدەر كۇشەيگەن تۇستا ازيا ەلدەرىنە 10 ميلليارد دوللار كولەمىندە قارجىلاي قولداۋ بولەتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kyodo.
بۇل شەشىم ايماق ەلدەرىنىڭ، سونىڭ ىشىندە وڭتۇستىك- شىعىس ازيا مەملەكەتتەرى قاۋىمداستىعىنا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن ونلاين كەزدەسۋدەن كەيىن جاريالاندى. بولىنەتىن قاراجات ەنەرگەتيكالىق جەتكىزىلىم تىزبەگىن نىعايتۋعا باعىتتالادى. اتاپ ايتقاندا، مۇناي مەن مۇناي ونىمدەرىن ساتىپ الۋعا نەسيە بەرۋ، سونداي-اق ستراتەگيالىق قورلاردى ۇلعايتۋ شارالارى قاراستىرىلعان. توكيونىڭ باعالاۋىنشا، بۇل كومەك كولەمى شامامەن 1,2 ميلليارد باررەل مۇنايعا تەڭ، بۇل اسەان ەلدەرىنىڭ ءبىر جىلدىق يمپورتىمەن شامالاس.
ساناە تاكايتيدىڭ ايتۋىنشا، جاپونيا ەكونوميكاسى ازيا نارىقتارىمەن تىعىز بايلانىستى، سوندىقتان وڭىردەگى مۇناي جەتكىزىلىمىندەگى كەز كەلگەن ىركىلىس ەلدىڭ ونەركاسىبى مەن الەۋمەتتىك سالاسىنا ەلەۋلى اسەر ەتۋى مۇمكىن. اسىرەسە ورمۋز بۇعازى توڭىرەگىندەگى احۋال الاڭداۋشىلىق تۋعىزىپ وتىر. وسى باعىتتاعى جەتكىزىلىمدەردىڭ بۇزىلۋى مۇناي باعاسىنىڭ وسۋىنە اكەلىپ، يمپورتقا تاۋەلدى ازيا ەلدەرىنە قىسىمدى كۇشەيتتى.
قارجىلاي قولداۋ، سونىڭ ىشىندە، جاپونيا حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق بانكى ارقىلى كورسەتىلەدى. سونىمەن قاتار باعدارلاما ۇلتتىق مۇناي قورلارىنان تىكەلەي جەتكىزىلىمدى قاراستىرمايتىنى جانە ەلدىڭ ىشكى ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىگىنە اسەر ەتپەيتىنى بەلگىلى بولدى.
بۇعان دەيىن جاپونيا 16-ناۋرىزدان باستاپ بەنزين مەن باسقا دا مۇناي ونىمدەرى باعاسىنىڭ كۇرت ءوسۋ قاۋپىنە بايلانىستى مۇناي قورلارىن قىسقارتا باستاعانى حابارلاندى.