جاس ساربازدار اسكەري قايراتكەرلەرمەن جۇزدەستى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا مەملەكەت جانە اسكەري قايراتكەرلەر مەن «جاس سارباز» تاربيەلەنۋشىلەرى اراسىندا تاعىلىمدى كەزدەسۋ ءوتتى. ونەر مۋزەيىندە ۇيىمداستىرىلعان باسقوسۋدا قاتىسۋشىلار الدىمەن ۇلتتىق اسپاپتاردىڭ تاريحىمەن تانىستى.
ونەر مۋزەيى 2025-جىلدىڭ 9-قازانىندا اشىلدى. مۇندا قازاق حالقىنىڭ باي مۋزىكالىق مۇراسى كەڭىنەن ۇسىنىلعان. ەكسپوزيتسياعا سازسىرنايدىڭ الەمدە كەزدەسەتىن 400 دەن استام ءتۇرى قويىلعان. سونداي-اق، ەرتەدەن جەتكەن ۇرمالى-سوقپالى جانە سىلكىمەلى اسپاپتاردىڭ 20 دان استام ۇلگىسى بار.
كەزدەسۋدە ەكى بۋىندى دا قىزىقتىرعان كونە ۇرمەلى اسپاپتىڭ ءبىرى - كەرنەي. بۇل اسپاپ ەرتە زاماندا اسكەري ماقساتتا پايدالانعان. كەرنەي ارقىلى جاۋگەرشىلىك زاماندا اتوي شاقىرىپ، دابىل قاعىپ، حابار تاراتقان.
ءىس-شارا اياسىندا «Joshy Qazaq National Group» ءانسامبلى ونەر كورسەتتى. ۇجىم مۋزەي تورىندە تۇرعان ءار اسپاپتىڭ تاريحىن تانىستىرىپ، جاندى داۋىستا بىرنەشە مۋزىكالىق شىعارما ورىندادى.
- جەتىنشى مامىر - وتان قورعاۋشىلار كۇنىنە وراي ونەر مۋزەيىنە كەلدىك. ءىس-شارا بارىسىندا اسكەري قايراتكەرلەرمەن كەزدەستىم. ءتۇرلى تاريحي شايقاستاردا قولدانىلعان ۇلتتىق اسپاپتارمەن تانىستىم. سول كەزەڭدەردە ورىندالعان كۇيلەردى تىڭدادىم. جاندى داۋىستا ورىندالعان شىعارمالار ەرەكشە اسەر قالدىردى. اۋەندەر بويىما رۋح بەردى. كونە زاماننىڭ تىنىسىن سەزىنگەندەي كۇي كەشتىم. كورگەنىم مەن ەستىگەنىمنىڭ ءبارى كوڭىلىمنەن شىقتى، - دەيدى «جاس سارباز» تاربيەلەنۋشىسى ءامينا تۇرعىن.
كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت جانە اسكەري قايراتكەرلەر جاس بۋىنعا ىزگى تىلەكتەرىن جەتكىزدى. ولار وتانعا ادال قىزمەت ەتۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىزدىڭ كەزدەسۋىمىز قارۋلى كۇشتەر كۇنىنە وراي ءوتتى. وكىنىشكە قاراي، مۇنداي ورتالىقتىڭ بار ەكەنىن بۇرىن بىلمەپپىز. ءىس-شارا بىزگە ۇلكەن اسەر قالدىردى. ءبىر ساتكە بابالار داۋىرىنە ەنگەندەي كۇي كەشتىك. سوندىقتان مۇنداي تانىمدىق كەزدەسۋلەر جاستار ءۇشىن اسا ماڭىزدى دەپ سانايمىن، - دەيدى حالىق قاھارمانى، ارميا گەنەرالى مۇحتار التىنبايەۆ.
ايتا كەتەيىك، استانادا مىڭعا جۋىق ۇلان الاياقتىقتان قورعانۋ تاسىلدەرىن مەڭگەردى.