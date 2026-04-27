جانىبەك ءالىمحان ۇلى جاڭا چەمپيونعا جاۋاپ قاتتى
استانا. KAZINFORM - ورتا سالماقتا World Boxing Organization تۇجىرىمى بويىنشا الەم چەمپيونى، قازاقستاندىق جانىبەك ءالىمحان ۇلى ۋاقىتشا چەمپيون اتانعان ۇلى بريتانيالىق دەنزەل بەنتليدىڭ مالىمدەمەسىنە جاۋاپ قاتتى، - دەپ حابارلايدى 1bol.kz.
قازىر جانىبەك ءالىمحان ۇلى اعزاسىنان مەلدوني تابىلۋىنا بايلانىستى ۋاقىتشا ديسكۆاليفيكاتسيا جازاسىن وتەپ جاتىر. وسى جاعدايدى پايدالانعان بەنتلي WBO باسشىلىعىنا جۇگىنىپ، قازاقستاندىق بوكسشىنى چەمپيوندىق بەلبەۋدەن ايىرىپ، ءوزىن تولىققاندى چەمپيون دەپ تانۋدى تالاپ ەتكەن ەدى.
الايدا جانىبەك قارسىلاسىنىڭ بۇل ارەكەتىن جاۋاپسىز قالدىرمادى.
«قازىر ول مەنىڭ رەسمي قارسىلاسىم. ءبىراق تيتۋلدى جەكپە-جەكسىز تارتىپ العىسى كەلەدى. ەندى جۇرتتان قولداۋ سۇراپ وتىر. نەگە؟ سەبەبى ول مەنىمەن جۇدىرىقتاسۋدان قورقادى»، - دەپ جازدى ءالىمحان ۇلى X الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
ايتا كەتەيىك، دەنزەل بەنتلي WBO- نىڭ ۋاقىتشا چەمپيونى اتاعىن ۆەنەسۋەلالىق ەندري سااۆەدرامەن بولعان جەكپە-جەكتە جەڭىسكە جەتۋ ارقىلى يەلەنگەن. ۇيىمنىڭ رەسمي شەشىمىنە سايكەس، ديسكۆاليفيكاتسيا مەرزىمى اياقتالعان سوڭ جانىبەك ءالىمحان ۇلى ءدال وسى بريتانيالىق بوكسشىمەن مىندەتتى تۇردە تيتۋلىن قورعاۋى ءتيىس.