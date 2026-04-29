KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    جانۋارلاردى قورعاۋ شارالارىن قاتاڭداتتى

    استانا. KAZINFORM - ەۋرووداقتىڭ بارلىق ەلىندە ءۇي جانۋارلارىن ۇستاۋ، ءوسىرۋ جانە ساتۋ بويىنشا ءبىرىڭعاي ەرەجەلەر ەنگىزىلەدى، دەپ حابارلايدى DW.

    уй ҳайвонлари
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    مۇنداي زاڭدى ەۋروپا پارلامەنتىنىڭ دەپۋتاتتارى قابىلدادى، ەندى ونى ە و كەڭەسى ماقۇلداۋى ءتيىس.

    نەگىزگى جاڭالىقتاردىڭ ءبىرى - بارلىق يتتەر مەن مىسىقتاردى مىندەتتى تۇردە چيپتەۋ جانە ۇلتتىق دەرەكتەر بازاسىنا تىركەۋ. سونىمەن قاتار جانۋارلاردى دەنساۋلىعىنا زيان كەلتىرەتىن بەلگىلەرمەن كوبەيتۋگە جانە جاقىن تۋىستارىن ءبىر-بىرىمەن شاعىلىستىرۋعا تىيىم سالىنادى.

    بۇدان بولەك، قاتىگەز ارەكەتتەرگە شەكتەۋ ەنگىزىلەدى: جانۋارلارعا كورمە ءۇشىن زاقىم كەلتىرۋگە، قاۋىپتى قارعىباۋلاردى قولدانۋعا جانە ە و-دان تىس جەرلەردەن زاڭسىز اكەلۋگە بولمايدى.

    ەۋرووداققا ءۇي جانۋارلارىن اكەلەتىندەردىڭ بارلىعى ولاردى كەمىندە بەس جۇمىس كۇن بۇرىن چيپتەپ، ۇلتتىق دەرەكتەر بازاسىنا تىركەۋى ءتيىس. بۇل تالاپ كوممەرتسيالىق ەمەس تاسىمالدارعا دا قاتىستى.

    - ءۇي جانۋارى - بۇل وتباسىنىڭ مۇشەسى، زات نەمەسە ويىنشىق ەمەس، - دەدى اۋىل شارۋاشىلىعى جانە اۋىلدىق اۋماقتاردى دامىتۋ كوميتەتىنىڭ باسشىسى ۆەرونيكا ۆرەچيونوۆا.

    Тоқаев
    ۇقساس

    باسقا تاڭداۋ جوق: نە ءتيىمدى سيفرلىق ەكونوميكا قۇرامىز، نە وركەنيەت كوشىنىڭ سوڭىندا قالامىز - پرەزيدەنت
    الەم
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    اۆتور