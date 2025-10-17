جامبىل وبلىسىندا اڭ اۋلاۋعا شىققان بالا كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - مويىنقۇم اۋدانى تۇرعىنى تۇندە ءۇش دوسىمەن اڭعا شىعىپ، العان جاراقاتىنان كوز جۇمعان، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، وتكەن ءتۇنى ءتورت جاس ءوسپىرىم اڭ اۋلاۋعا شىققان. ولاردىڭ بىرىنە وق ءتيىپ، اۋىر جاراقات العان.
جامبىل وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى كۇدىكتىنىڭ جەكە باسى انىقتالىپ، جەرگىلىكتى پوليتسيا بولىمىنە جەتكىزىلگەنىن حابارلادى.
- وقيعانىڭ ءمان-جايىن تولىق، وبەكتيۆتى جانە جان-جاقتى تەرگەۋگە باعىتتالعان بارلىق قاجەتتى تەرگەۋ امالى جۇرگىزىلىپ وتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇدان بولەك، كامەلەتكە تولماعان بالالار قارۋدى يەمدەنىپ، تۇنگى ۋاقىتتا قاراۋسىز جۇرگەنى ءۇشىن ولاردىڭ اتا-انالارىن مىندەتتەرىن تيىسىنشە ورىنداماعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ ماسەلەسى دە قاراستىرىلىپ جاتىر.
ايتا كەتەلىك باتىس قازاقستاندا اڭ اۋلاۋ كەزىندە 17 جاستاعى جاس ءوسپىرىم وق جاراقاتىن العان ەدى.