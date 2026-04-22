جاھاندىق ەكولوگيالىق اپاتتاردىڭ قالاي الدىن الۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - جاھاندىق كليماتتىق جانە ەكولوگيالىق ماسەلەلەر الەمدەگى بارلىق مەملەكەتتىڭ، حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ، سونداي-اق بيزنەس وكىلدەرى جانە ساراپشىلار قاۋىمداستىعىنىڭ بىرلەسكەن ءوزارا ءىس-قيمىلى ناتيجەسىندە عانا شەشىلەدى. بۇل جونىندە وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميتتىڭ كۋلۋارىندا ءىس-شارا مودەراتورى شارلوتتا كان مالىمدەدى.
- كليماتتىڭ وزگەرۋىن جالعىز مەملەكەت توقتاتا المايدى. ماسەلەن، اۋاعا تاراعان كومىرقىشقىل گازى ءۇشىن شەكارا جوق، ول ءبىر ورىندا تۇرمايدى. سوندىقتان تابيعاتتى قورعاۋ ماقساتىندا بارلىق ەل جۇمىلىپ، جاھاندىق جانە ايماقتىق دەڭگەيدەگى بىرلەسكەن ءارى ۇزاق مەرزىمدى شەشىمدەردى قاراستىرۋى كەرەك، - دەدى ول.
سونداي-اق، ساراپشى ورتا ازياداعى تاعى ءبىر اسا وزەكتى تاقىرىپقا توقتالدى.
- اتالعان ايماقتا اۋا لاستانۋىنان بولەك، سۋ رەسۋرستارىنىڭ تاپشىلىعى ۋشىعىپ تۇر. بۇل ماسەلەنى ايماقتاعى ەلدەر ءوزارا ديالوگ، سەنىم جانە ناقتى كەلىسىمشارتتاردى ورىنداۋ ارقىلى عانا شەشە الادى، - دەدى ول.
بۇدان بولەك، مودەراتور ارال تەڭىزىنىڭ تارتىلعانى ءتارىزدى ەكولوگيالىق اپاتتاردىڭ الدىن الۋ قاجەتتىگىن جەتكىزدى.
- ەندى قول قۋسىرىپ، كۇتىپ وتىراتىن ۋاقىت جوق. ۇكىمەتتەر، اگرارلىق سەكتور، جەكە بيزنەس، ستارتاپتار، حالىقارالىق ۇيىمدار، عىلىمي قاۋىمداستىقتار - ءبارى-ءبارى قورشاعان ورتانى قورعاۋ ماقساتىندا بىرىگۋى ءتيىس. سوندا عانا ناقتى جۇزەگە اساتىن ءارى تۇراقتى شەشىمدەردى قابىلداۋعا بولادى، - دەدى ول.
شارلوتتا كان استاناداعى ەكولوگيالىق سامميتتەن ءۇمىتى زور ەكەنىن ايتادى.
- بۇل جيىنعا قاتىسۋ - مەن ءۇشىن مارتەبە. ورتا ازيا مەملەكەتتەرى سان الۋاندىعىنا قاراماستان، ورتاق بولاشاق ءۇشىن بىرىگۋگە دايىن ەكەنىن كورسەتىپ وتىر. بۇل سامميت جاڭا ورتاق باستامالار مەن ناقتى شەشىمدەرگە جول اشاتىنىنا سەنەمىن، - دەدى ول.