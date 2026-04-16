ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:57, 16 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ج ي گەولوگيا سالاسىنداعى مامانداردى الماستىرا الا ما

    استانا. KAZINFORM - الداعى 10-15 جىلدا ج ي جەر قويناۋىن بارلاۋ سەكتورىندا وتە جاقسى كومەكشى قۇرال بولادى. ءبىراق ءبارىبىر دە ادامنىڭ ورنىن باسا المايدى.

    ا
    Фото: Индустрия және құрылыс министрлігі

    بۇل جونىندە MINEX Kazakhstan فورۋمىندا «گرۋپپا يگت» كومپانياسىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى دميتري اگاپيتوۆ مالىمدەدى.

    ونىڭ سوزىنشە، سالانى تەرەڭ مەڭگەرىپ، كاسىبي مامان بولۋ ءۇشىن قىزمەتكەرلەر 12-15 جىل جۇمىس ىستەپ، مول تاجىريبە جيناۋى كەرەك. سوندىقتان جوبالاردى ج ي- گە باسىبايلى تاپسىرۋ ورىنسىز.

    - گەولوگياداعى جوبالارعا ج ي- ءدى ەنگىزۋ جانە دامىتۋ ماسەلەسىمەن 6 جىلدان بەرى اينالىسىپ كەلە جاتىرمىز. ول مامانداردى جۇمىسسىز قالدىرادى دەگەن پىكىردىڭ ماركەتينگتىك داقپىرتى باسىم، - دەدى اگاپيتوۆ.

    ايتسە دە، ونىڭ سوزىنشە، الداعى 10-15 جىلدا جاعداي وزگەرۋى دە مۇمكىن.

    - مىسالى، قىتايدا اۆتوكولىك قۇراستىراتىن كەي سەحتاردا 2-3 ادام جۇمىس ىستەيدى. ويتكەنى، قۇرىلعىلارعا اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيە ەنگىزىلگەن. ال تابيعاتقا مۇنداي ەرەجە جۇرمەيدى. جەر قويناۋى ءار تۇستا ءار الۋان ءارى كۇردەلى. سوندىقتان گەولوگياعا ج ي- ءدى تولىققاندى ەنگىزۋ ازىرگە مۇمكىن ەمەس. ول تەك ءىرى كولەمدەگى اقپاراتتى جيناپ، وڭدەۋگە كومەكتەسە الادى. الايدا 10-15 جىلدان كەيىن تەحنولوگيا قالاي داميتىنىن كورە جاتارمىز، - دەدى اگاپيتوۆ.

    سونىمەن بىرگە، قازىر گەولوگيادا ج ي- گە ءتيىستى نۇسقاۋلىقتار بەرىپ، جۇمىسىن تەكسەرىپ، قاجەت بولسا، تۇزەتىپ وتىرۋ قاجەت.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اتالعان فورۋمدا مەتالداردى قايتا وڭدەۋ ماسەلەسى تالقىلانعانىن جازعانبىز.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار