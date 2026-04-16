ج ي گەولوگيا سالاسىنداعى مامانداردى الماستىرا الا ما
استانا. KAZINFORM - الداعى 10-15 جىلدا ج ي جەر قويناۋىن بارلاۋ سەكتورىندا وتە جاقسى كومەكشى قۇرال بولادى. ءبىراق ءبارىبىر دە ادامنىڭ ورنىن باسا المايدى.
بۇل جونىندە MINEX Kazakhstan فورۋمىندا «گرۋپپا يگت» كومپانياسىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى دميتري اگاپيتوۆ مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، سالانى تەرەڭ مەڭگەرىپ، كاسىبي مامان بولۋ ءۇشىن قىزمەتكەرلەر 12-15 جىل جۇمىس ىستەپ، مول تاجىريبە جيناۋى كەرەك. سوندىقتان جوبالاردى ج ي- گە باسىبايلى تاپسىرۋ ورىنسىز.
- گەولوگياداعى جوبالارعا ج ي- ءدى ەنگىزۋ جانە دامىتۋ ماسەلەسىمەن 6 جىلدان بەرى اينالىسىپ كەلە جاتىرمىز. ول مامانداردى جۇمىسسىز قالدىرادى دەگەن پىكىردىڭ ماركەتينگتىك داقپىرتى باسىم، - دەدى اگاپيتوۆ.
ايتسە دە، ونىڭ سوزىنشە، الداعى 10-15 جىلدا جاعداي وزگەرۋى دە مۇمكىن.
- مىسالى، قىتايدا اۆتوكولىك قۇراستىراتىن كەي سەحتاردا 2-3 ادام جۇمىس ىستەيدى. ويتكەنى، قۇرىلعىلارعا اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيە ەنگىزىلگەن. ال تابيعاتقا مۇنداي ەرەجە جۇرمەيدى. جەر قويناۋى ءار تۇستا ءار الۋان ءارى كۇردەلى. سوندىقتان گەولوگياعا ج ي- ءدى تولىققاندى ەنگىزۋ ازىرگە مۇمكىن ەمەس. ول تەك ءىرى كولەمدەگى اقپاراتتى جيناپ، وڭدەۋگە كومەكتەسە الادى. الايدا 10-15 جىلدان كەيىن تەحنولوگيا قالاي داميتىنىن كورە جاتارمىز، - دەدى اگاپيتوۆ.
سونىمەن بىرگە، قازىر گەولوگيادا ج ي- گە ءتيىستى نۇسقاۋلىقتار بەرىپ، جۇمىسىن تەكسەرىپ، قاجەت بولسا، تۇزەتىپ وتىرۋ قاجەت.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اتالعان فورۋمدا مەتالداردى قايتا وڭدەۋ ماسەلەسى تالقىلانعانىن جازعانبىز.