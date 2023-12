وزبەكستان ءۇش جىلعا جارامدى IT ۆيزا ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر

تاشكەنت. قازاقپارات - وزبەكستان 1- ساۋىردەن باستاپ ينۆەستورلار، IT كومپانيا قۇرىلتايشىلارى، اقپاراتتىق تەحنولوگيا سالاسىنداعى ماماندارعا جانە ولاردىڭ وتباسىنا IT ۆيزا بەرۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى قازاقپارات وزبەكستاننىڭ IT- پاركىنە سىلتەمە جاساپ.

IT ۆيزا جەكە تۇلعالارعا ءۇش جىلعا دەيىن بەرىلەدى. اتالعان ۆيزانى العان ازاماتتار ءۇش جىل بويى وزبەكستانعا ەمىن-ەركىن كىرىپ-شىعا الادى، سونىمەن قاتار وزبەكستان ازاماتتارىنا قاراستىرىلعان ءبىلىم جانە مەديتسينا قىزمەتتەرىن الۋعا قۇقىلى.

ودان بولەك، ءۇي ساتىپ العان جاعدايدا، ولار وزبەكستاندا تۇرۋعا ىقتيارحات الادى.

ۆيزا IT- پاركتىڭ ۇسىنىسىمەن بەرىلىپ وتىرادى. ونى الۋ شارتتارى ماقساتىنا قاراي ەرەكشەلەنەدى.

IT- ۆيزاعا بەرىلگەن ءوتىنىش ءۇش جۇمىس كۇنى ىشىندە قاراستىرىلادى. وتباسى مۇشەلەرىنە قوناق ۆيزاسى بەرىلەدى.