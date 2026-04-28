    چەحيا الەمدەگى ەڭ اۋقاتتى 20 ەلدىڭ قاتارىنا العاش رەت ەندى

    استانا. KAZINFORM - چەحيا فرانسيانى باسىپ وزىپ، الەمدەگى ەڭ باي 20 ەلدىڭ قاتارىنا العاش رەت ەندى. بۇل تۋرالى چەحيالىق Novinky پورتالىندا جاريالاندى، - دەپ حابارلايدى ريا نوۆوستي.

    HelloSafe كومپانياسىنىڭ جاڭا ءال-اۋقات رەيتينگىنە سايكەس، چەحيا الەمدەگى ەڭ باي ەلدەر اراسىندا فرانسيادان ءبىر ساتى الدا تۇر، قازىر ول 19-ورىندا. ونىڭ ەكونوميكاسى جوعارى تابىسقا يە بولعانىمەن، چەحيانىڭ رەيتينگتە جوعارىلاۋىنا، ەڭ الدىمەن، تابىس تەڭدىگى جانە كەدەيلىك دەڭگەيىنىڭ سالىستىرمالى تۇردە ازدىعى سياقتى الەۋمەتتىك كورسەتكىشتەر كومەكتەستى.

    «HelloSafe كومپانياسى جىل سايىن جاسايتىن ءال-اۋقات يندەكسى ەلدەردىڭ بايلىعىن تەك ەكونوميكا كولەمىنە قاراپ باعالامايدى. ناتيجەلەر بەس كورسەتكىشتى قامتيدى: ساتىپ الۋ قابىلەتىنىڭ پاريتەتى بويىنشا جان باسىنا شاققانداعى ج ءى ءو، جالپى ۇلتتىق تابىس، ادام دامۋىنىڭ يندەكسى، تابىس تەڭسىزدىگى جانە كەدەيلىكتىڭ سالىستىرمالى دەڭگەيى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    قورىتىندى بالدىڭ جارتىسى ەلدىڭ ەكونوميكالىق قۋاتىنان، ال ەكىنشى جارتىسى ءومىر ءسۇرۋ ساپاسى مەن حالىق اراسىنداعى بايلىقتىڭ بولىنىسىنەن قۇرالادى. ەۋروستاتتىڭ 2024 -جىلعى مالىمەتتەرىنە سايكەس، چەحيا ەۋروپالىق وداقتاعى حالىق تابىسىنىڭ تەڭسىزدىگى بويىنشا ەڭ تومەنگى كورسەتكىشكە يە.

    چەحيانىڭ باستى ءالسىز تۇسى - ەۋروپانىڭ ەڭ قۋاتتى ەلدەرىمەن سالىستىرعاندا تابىس دەڭگەيىنىڭ تومەندىگى جانە ەكونوميكانىڭ جەتكىلىكسىز دامۋى بولىپ قالا بەرمەك.

    الەمدەگى ەڭ باي 20 ەلدىڭ رەيتينگىندە نورۆەگيا، يرلانديا، ليۋكسەمبۋرگ، شۆەيتساريا جانە يسلانديا كوش باستاپ تۇر.

