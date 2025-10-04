حاماس يزرايلدىك كەپىلگە الىنعانداردى بوساتۋعا جانە ترامپتىڭ جوسپارىن تالقىلاۋعا دايىن
استانا. KAZINFORM - توپ «دونالد ترامپ جوسپارىنىڭ» ءبىر تارماعىنا سايكەس يزرايلگە بارلىق تۇتقىندى - ءتىرى دە، ءولى دە كۇيىندە بەرۋگە كەلىستى، دەپ حابارلايدى DW.
- قوزعالىس وسى كەلىسىمنىڭ ەگجەي -تەگجەيىن تالقىلاۋ ءۇشىن دەلدالدار ارقىلى كەلىسسوزدەردى دەرەۋ باستاۋعا دايىن ەكەندىگىن راستايدى، - دەپ كەلتىرەدى Al Jazeera حاماس مالىمدەمەسىن.
سونداي-اق توپ گازا سەكتورىن باسقارۋدى «پالەستينا ۇلتتىق كونسەنسۋسىنا جانە ارابتار مەن يسلامدى قولداۋعا نەگىزدەلگەن» تاۋەلسىز ورگانعا بەرۋگە كەلىسىم بەردى.
قاتار سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۇسىنعان گازا جونىندەگى بەيبىت جوسپار بويىنشا كەلىسسوزدەردى جالعاستىرۋعا كىرىسكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Reuters.
ۆەدومستۆونىڭ حابارلاۋىنشا، قاتار حاماس قوزعالىسىنىڭ ا ق ش- قا بەرگەن جاۋابىن قۇپتاپ وتىر. الداعى ۋاقىتتا تاراپتار اتىستى توقتاتۋ جانە تۇتقىنداردى بوساتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەلىسسوزدەردى جالعاستىرماق.
ەسكە سالا كەتەيىك، ترامپ حاماس-قا جوسپاردى قابىلداۋ جەكسەنبىگە دەيىن ۋاقىت بەرگەن بولاتىن.
حاماس ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ گازا سەكتورىندا اتىستى توقتاتىپ، تۇتقىن الماسۋ جونىندەگى جوسپارىنا جاقىن ارادا جاۋاپ بەرەتىنىن جازعان ەدىك.