    09:45, 04 - قازان 2025 | GMT +5

    حاماس يزرايلدىك كەپىلگە الىنعانداردى بوساتۋعا جانە ترامپتىڭ جوسپارىن تالقىلاۋعا دايىن

    استانا. KAZINFORM - توپ «دونالد ترامپ جوسپارىنىڭ» ءبىر تارماعىنا سايكەس يزرايلگە بارلىق تۇتقىندى - ءتىرى دە، ءولى دە كۇيىندە بەرۋگە كەلىستى، دەپ حابارلايدى DW.

    В ХАМАС заявили о готовности к немедленным переговорам
    Фото: Anadolu Ajansı

    - قوزعالىس وسى كەلىسىمنىڭ ەگجەي -تەگجەيىن تالقىلاۋ ءۇشىن دەلدالدار ارقىلى كەلىسسوزدەردى دەرەۋ باستاۋعا دايىن ەكەندىگىن راستايدى، - دەپ كەلتىرەدى Al Jazeera حاماس مالىمدەمەسىن.

    سونداي-اق توپ گازا سەكتورىن باسقارۋدى «پالەستينا ۇلتتىق كونسەنسۋسىنا جانە ارابتار مەن يسلامدى قولداۋعا نەگىزدەلگەن» تاۋەلسىز ورگانعا بەرۋگە كەلىسىم بەردى.

    قاتار سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۇسىنعان گازا جونىندەگى بەيبىت جوسپار بويىنشا كەلىسسوزدەردى جالعاستىرۋعا كىرىسكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Reuters.

    ۆەدومستۆونىڭ حابارلاۋىنشا، قاتار حاماس قوزعالىسىنىڭ ا ق ش- قا بەرگەن جاۋابىن قۇپتاپ وتىر. الداعى ۋاقىتتا تاراپتار اتىستى توقتاتۋ جانە تۇتقىنداردى بوساتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەلىسسوزدەردى جالعاستىرماق.

    ەسكە سالا كەتەيىك، ترامپ حاماس-قا جوسپاردى قابىلداۋ جەكسەنبىگە دەيىن ۋاقىت بەرگەن بولاتىن.

    حاماس ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ گازا سەكتورىندا اتىستى توقتاتىپ، تۇتقىن الماسۋ جونىندەگى جوسپارىنا جاقىن ارادا جاۋاپ بەرەتىنىن جازعان ەدىك.

