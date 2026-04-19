حالىق جازۋشىسى مۇحتار شاحانوۆ ومىردەن ءوتتى
استانا. KAZINFORM - ايگىلى قازاق اقىنى، دراماتۋرگ، قوعام قايراتكەرى، قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى، حالىق جازۋشىسى مۇحتار شاحانوۆ 84 جاسقا قاراعان شاعىندا قايتىس بولدى.
ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ايگىلى قازاق اقىنى، دراماتۋرگ، قوعام قايراتكەرى، قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى، حالىق جازۋشىسى مۇحتار شاحانوۆتىڭ ومىردەن وتۋىنە بايلاستى وتباسى مەن تۋعان-تۋىستارىنا، جاقىندارىنا، قالىڭ قازاق جۇرتىنا قايعىرا كوڭىل ايتادى.
- مۇحتار شاحانوۆ - شوقتىعى بيىك شىعارمالار جازىپ، پوەزيانى ازاماتتىق ۇستانىممەن ۇشتاستىرا بىلگەن ءبىرتۋار تۇلعالاردىڭ ءبىرى ەدى. ونىڭ ولەڭ الەمىنە ءورىستى ورنەك، جاڭاشا تىنىس اكەلىپ، قازاق پوەزياسىنىڭ دامۋىنا وزىندىك جاڭالىق، تەرەڭدىك دارىتقان شىعارمالارى رۋحانياتىمىزدىڭ قۇندى قازىناسىنا اينالدى. قوعامداعى كۇردەلى ماسەلەلەرگە ءۇن قوسىپ، ەل مەن جەر تاعدىرىنا قاتىستى ويلى دا وتتى پىكىر ايتىپ، وزىنە عانا ءتان ازاماتتىق بيىك ۇستانىمنىڭ ۇلگىسىن كورسەتتى. مۇحتار شاحانوۆتىڭ قايسار مىنەزى، ءور رۋحى، ادىلەت جولىنداعى تاباندىلىعى مەن ەلدىك مۇددە الدىنداعى ادالدىعى جۇرت جادىندا ماڭگى ساقتالادى. مارقۇمنىڭ جاتقان جەرى جايلى، توپىراعى تورقا بولسىن! اللانىڭ راقىمى مەن مەيىرىمى جولداس بولىپ، رۋحى پەيىشتە شالقىسىن! - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالساق، 8- ساۋىردە اقىن دەنساۋلىعىنا بايلانىستى ەمحانادا جاتقانى بەلگىلى بولدى.
مۇحتار شاحانوۆ 1942 -جىلدىڭ 2 -شىلدەسىندە قازىرگى تۇركىستان وبلىسى تولە بي اۋدانى قاسقاسۋ اۋىلىندا دۇنيەگە كەلگەن. ول كوپشىلىككە ءتىلى جاتىق، قيسىنى تاستاي، ويى شىمىر ولەڭدەرىمەن عانا ەمەس، شەشۋشى ساتتەردە باتىل ارەكەت ەتەتىن تاۋەكەلشىل مىنەزىمەن دە تانىمال. تاۋەلسىزدىك جىلدارى قازاق ءتىلىنىڭ جاناشىرى، ءدىل مايدانىنىڭ ساردارى رەتىندە رەپۋتاتسيا قالىپتاستىرعان اقىن پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، قازاقستاننىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىسى سياقتى جاۋاپتى قىزمەتتەردى اتقاردى. قازاق ادەبيەتىندەگى مۇحتار ەسىمىن ارقالاعان ءۇش الىپتىڭ ءبىرى سانالاتىن اقىن ۇزاق جىلدار بويى «جالىن» جۋرنالىن باسقاردى.