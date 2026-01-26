ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:56, 26 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    فيليپپيندە پاروم اۋدارىلىپ، جۇزدەگەن جولاۋشى جوعالىپ كەتتى

    استانا. KAZINFORM - فيليپپيننىڭ وڭتۇستىگىندە Trisha Kerstin 3 پارومىنىڭ اۋدارىلۋىنان قازا تاپقاندار سانى 7 دەن 13 كە دەيىن ءوستى، دەپ حابارلايدى News 5.

    فوتو: rappler.com

    ارنا مالىمەتىنشە، بورتتاعى 342 جولاۋشىنىڭ 100 دەن استامى ءالى حابار-وشارسىز. 200 دەن استام ادام قۇتقارىلدى.

    وقيعا بولعان ايماقتا ىزدەۋ-قۇتقارۋ وپەراتسياسى ءجۇرىپ جاتىر.

    فيليپپين شەنەۋنىكتەرى 350 دەن استام ادامدى تاسىمالداعان پاروم باتىپ كەتكەنىن، ال قۇتقارۋشىلار 200 دەن استام جولاۋشىنى قۇتقارعانىن مالىمدەدى.

    بۇعان دەيىن فيليپپيندە «كالماەگي» تايفۋنىنان 200 دەن استام ادام قازا تاپقانى ايتىلعان. سودان كەيىن اپات ەلدىڭ ەڭ ءىرى ارال توپتارىنداعى 24 پروۆينسياعا: لۋسون، ۆيساياس جانە مينداناوعا اسەر ەتتى.

    الەم
