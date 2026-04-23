فونوگرامماعا قاتىستى جاڭا ەرەجە كۇشىنە ەندى
مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا جاڭا بۇيرىققا قول قويدى. قۇجاتقا سايكەس، ەندى كونسەرت ۇيىمداستىرۋشىلار مەن ارتىستەر كورەرمەندەردى فونوگرامما قولدانىلاتىنى تۋرالى الدىن الا ەسكەرتۋگە مىندەتتى.
جاڭا تالاپ بويىنشا، مۇنداي اقپارات بيلەت ساتىلىمى باستالعانعا دەيىن كەمىندە 30 كۇن بۇرىن جاريالانۋى ءتيىس. ياعني كورەرمەن بيلەت الماي تۇرىپ-اق كونسەرتتە «جاندى داۋىس» نەمەسە فونوگرامما قولدانىلاتىنى جونىندە ءبىلۋى كەرەك.
سونىمەن قاتار، ەسكەرتۋ تەك ءبىر جەردە ەمەس، بىرنەشە پلاتفورمادا كورسەتىلۋى مىندەتتەلدى. ول:
- سىرتقى جارنامادا،
- بيلەت ساتۋ ورىندارىندا،
- بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا،
- الەۋمەتتىك جەلىلەردە جاريالانۋى ءتيىس.
تەلەديدار مەن راديودا بەرىلەتىن جارنامالارعا دا ناقتى تالاپتار ەنگىزىلدى. فونوگرامما تۋرالى ەسكەرتۋ كەمىندە 5 سەكۋند ايتىلىپ، ونىڭ دىبىسى نەگىزگى جارنامادان باسەڭ بولماۋى كەرەك. قىسقا روليكتەردە ديكتور ناقتى تۇردە «ۆوكالدىق فونوگرامما قولدانىلادى» دەپ ايتۋعا مىندەتتى.
جالپى، بۇل وزگەرىستەر كورەرمەنگە اشىق اقپارات بەرۋ جانە كونسەرتتىك قىزمەتتىڭ مولدىرلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا ەنگىزىلگەن. بۇعان دەيىن دە بۇل ماسەلە بىرنەشە جىل بويى تالقىلانىپ كەلگەن بولاتىن.
