فۋتبول تورەشىسىن ماتچ كەزىندە ءولتىرىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - ەكۆادوردىڭ ەل-ورو پروۆينتسياسىنا قاراستى پاساحە قالاسىندا اۋەسقوي كوماندالار اراسىنداعى فۋتبول ويىنى كەزىندە تورەشى حاۆەر ورتەگاعا قارۋلى شابۋىل جاسالدى.
كۋاگەرلەردىڭ مالىمەتىنشە، ماتچ ءوتىپ جاتقان ساتتە بىرنەشە بەلگىسىز قارۋلى ادام الاڭعا جاقىنداپ، تورەشىگە وق جاۋدىرعان. وقيعا ونداعان كورەرمەننىڭ كوز الدىندا بولعان. شابۋىل جاساعاندار دەرەۋ قاشىپ كەتكەن.
حاۆەر ورتەگا العان جاراقاتىنان وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى. قايعىلى جاعدايدان كەيىن ماتچ بىردەن توقتاتىلىپ، ويىنشىلار مەن كورەرمەندەر قاۋىپسىز جەرگە جاسىرىنۋعا تىرىسقان. جەرگىلىكتى بيلىك وقيعا ورنىن قورشاۋعا الىپ، سوت-مەديتسينالىق ساراپتاما جۇرگىزۋ ءۇشىن اۋماققا كىرۋدى شەكتەدى.
مارقۇمنىڭ جاقىندارى دا سول كۇنى ستاديوندا بولعان. ولار قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنان ءىستى جان-جاقتى تەرگەپ، كىنالىلەردى جاۋاپقا تارتۋدى تالاپ ەتتى. قازىرگى تاڭدا پوليتسيا تەرگەۋ امالدارىن باستادى. وقيعاعا بايلانىستى ۇيىمداستىرۋشىلار بارلىق جوسپارلانعان ماتچتاردى ۋاقىتشا توقتاتتى.
ايتا كەتەيىك، حاۆەر ورتەگا جەرگىلىكتى دەڭگەيدە كەڭىنەن تانىمال تورەشى بولعان جانە اۋەسقوي فۋتبول ماتچتارىن جيى باسقارعان.