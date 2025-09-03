فرانسيا باشار اسادتى تۇتقىنداۋعا وردەر بەردى
استانا. KAZINFORM - فرانسيا سيريانىڭ ەكس-پرەزيدەنتى باشار اساد پەن تاعى التى بۇرىنعى جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتى تۇتقىنداۋعا وردەر بەردى، دەپ حابارلايدى France24.
بۇعان 2012 -جىلى ەكى جۋرناليست قازا تاپقان حومس قالاسىن بومبالاۋ سەبەپ بولعان. باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، بريتاندىق The Sunday Times گازەتىندە جۇمىس ىستەگەن 56 جاستاعى امەريكالىق ماري كولۆين مەن 28 جاستاعى فرانسۋز فوتوگرافى رەمي وشليك قازا تاپقان.
فرانسۋز بيلىگى بۇل وقيعانى ادامزاتقا قارسى قىلمىس جانە سوعىس قىلمىسى رەتىندە تەرگەپ جاتىر.
بۇيرىقتىڭ باشار اسادتان باسقا ونىڭ اعاسى ماحير اسادقا، سيريانىڭ 4-شى برونەترانسپورتەر ديۆيزياسىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى، بارلاۋ قىزمەتىنىڭ باسشىسى الي مامليۋك پەن ارميا شتابىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى الي ايۋبقا دا قاتىسى بار.
سيريانىڭ بۇعان دەيىنگى شەنەۋنىكتەرى حومستاعى تۇرعىن ۇيلەردىڭ بومبالانۋىنا قاتىسى بارىن جوققا شىعارعان.
باشار اساد 2024 -جىلى جەلتوقساندا بيلىكتەن قۋىلىپ، كەيىن وتباسىمەن رەسەيدەن پانا ىزدەگەن.