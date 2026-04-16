    16:43, 16 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    شىمكەنت اۋەجايىندا FlyArystan ۇشاعى ءيتتى قاعىپ كەتتى

    شىمكەنت. KAZINFORM - وقيعا جولاۋشىلار رەيسى قونعاننان كەيىن بولعان.

    ا
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    FlyArystan اۋە كومپانياسى 15-ءساۋىر كۇنى الماتى - شىمكەنت باعىتى بويىنشا FS7105 رەيسى قونعاننان كەيىن شىمكەنت اۋەجايىنىڭ ۇشۋ-قونۋ جولاعىندا ۇشاق پەن ءيتتىڭ سوقتىعىسقانىن راستادى.

    - سالدارىنان اۋە كەمەسىنىڭ كەيبىر بولشەكتەرى زاقىمداندى. قازىرگى ۋاقىتتا اۋىستىرىلۋى ءتيىس بارلىق قوسالقى بولشەك الماتىدان جەتكىزىلەدى، - دەپ حابارلادى اۋە كومپانياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    قازىرگى تاڭدا اۋە كومپانياسى وقيعانىڭ ءمان-جايى انىقتالىپ جاتقانىن مالىمدەدى.

    - بۇل دەرەك بويىنشا تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. ۇشۋ قاۋىپسىزدىگى اۋە كومپانياسىنىڭ نەگىزگى باسىمدىعى سانالادى، - دەپ ناقتىلادى FlyArystan وكىلدەرى.

    سونداي-اق ءيتتىڭ ۇشۋ-قونۋ جولاعىنا قالاي كىرىپ كەتكەنى دە تەكسەرىلىپ جاتىر.

    بۇدان بۇرىن شىمكەنت اۋەجايىندا ەسكى ۇشۋ-قونۋ جولاعى رەيستەرگە كەدەرگى كەلتىرگەنىن جازعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
