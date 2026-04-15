شي جينپيڭ بەيجىڭدە سەرگەي لاۆروۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭ سارسەنبى كۇنى ەكى ەلدىڭ زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋ جانە الەمدىك وڭتۇستىك بىرلىگىن ساقتاۋ ءۇشىن قىتاي مەن رەسەيدى ستراتەگيالىق ۇيلەسىمگە شاقىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى ءتىلشىسى.
قىتاي كوشباسشىسى بۇل مالىمدەمەنى بەيجىڭدەگى حالىق جينالىستارى زالىندا رەسەيدىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەرگەي لاۆروۆپەن كەزدەسۋى كەزىندە جاسادى.
قازىرگى حالىقارالىق تۇراقسىز جاعدايدا رەسەي- قىتاي قارىم- قاتىناسىنداعى تۇراقتىلىق پەن سەنىمدىلىك ەرەكشە ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، شي جينپيڭ ەكى تاراپتى دا ءىرى دەرجاۆالار جانە بۇۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ تۇراقتى مۇشەلەرى رەتىندەگى مىندەتتەمەلەرىن تولىق ورىنداۋعا شاقىردى.
- ءبىز كوپجاقتى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ، كوپجاقتىلىق قاعيداتتارىن بەرىك قورعاۋ جانە جۇزەگە اسىرۋ، ب ۇ ۇ- نىڭ بەدەلى مەن ومىرشەڭدىگىن بىرلەسىپ قالپىنا كەلتىرۋ، ش ى ۇ، بريكس جانە باسقا دا قۇرىلىمدار اياسىندا تىعىز ىنتىماقتاستىق جاساۋىمىز كەرەك، حالىقارالىق ءتارتىپتىڭ ءادىل جانە ۇتىمدى دامۋىنا ىقپال ەتۋىمىز كەرەك، - دەپ اتاپ ءوتتى شي جينپيڭ.
سەرگەي لاۆروۆ ەلدەر ساۋدا جانە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتا جاقسى سەرپىن ساقتاپ وتىرعانىن جانە ب ۇ ۇ، ش ى ۇ، ب ر ي ك س جانە ا ت ە س سياقتى كوپجاقتى فورۋمداردا تىعىز بايلانىستا ءجۇرىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
كەلىسسوزدەر رەسەي سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ 14-ساۋىردە باستالعان قىتايعا رەسمي ساپارى بارىسىندا ءوتتى.