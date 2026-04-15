    11:07, 15 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتانى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    فوتو: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: 471,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 478,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 555,03 تەڭگە، ساتۋ - 565,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,16 تەڭگە، ساتۋ - 6,47 تەڭگە؛

    - يۋان 68,47 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,24 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 475,74 تەڭگە، ساتۋ - 477,98 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 558,53 تەڭگە، ساتۋ - 564,17 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,17 - 6,28 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,92 - 71,81 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 14-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,92 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 476,97 تەڭگە بولدى.

    Бейсен Сұлтан
