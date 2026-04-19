ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:03, 19 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    فوتو: ماقسات شاعىربايەۆ/ Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 468,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,95 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 553,02 تەڭگە، ساتۋ - 562,94 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,00 تەڭگە، ساتۋ - 6,29 تەڭگە؛

    - يۋان 68,72 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,96 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 471,02 تەڭگە، ساتۋ - 473,85 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 552,88 تەڭگە، ساتۋ - 558,44 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,02 - 6,15 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,73 - 71,71 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,68 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 469,52 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار