11:03, 19 - ءساۋىر 2026 | GMT +5
شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 468,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,95 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 553,02 تەڭگە، ساتۋ - 562,94 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,00 تەڭگە، ساتۋ - 6,29 تەڭگە؛
- يۋان 68,72 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,96 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 471,02 تەڭگە، ساتۋ - 473,85 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 552,88 تەڭگە، ساتۋ - 558,44 تەڭگە؛
- رۋبل 6,02 - 6,15 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,73 - 71,71 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,68 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 469,52 تەڭگە بولدى.