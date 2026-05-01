شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 459,09 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 466,03 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,01 تەڭگە، ساتۋ - 547,01 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,95 تەڭگە، ساتۋ - 6,25 تەڭگە؛
- يۋان 67,21 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,02 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 461,65 تەڭگە، ساتۋ - 464,07 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 541,07 تەڭگە، ساتۋ - 546,56 تەڭگە؛
- رۋبل 5,98 - 6,11 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 67,32 - 70,23 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 30-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,14 تەڭگەگە ءوسىپ، 462,91 تەڭگە بولدى.