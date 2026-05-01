KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 459,09 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 466,03 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,01 تەڭگە، ساتۋ - 547,01 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,95 تەڭگە، ساتۋ - 6,25 تەڭگە؛

    - يۋان 67,21 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,02 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 461,65 تەڭگە، ساتۋ - 464,07 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 541,07 تەڭگە، ساتۋ - 546,56 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,98 - 6,11 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 67,32 - 70,23 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 30-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,14 تەڭگەگە ءوسىپ، 462,91 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    اۆتور