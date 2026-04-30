شۆەسيادا ازاماتتىق الۋ ءۇشىن كەمى 8 جىل تۇرۋ قاجەت
استانا. قازاقپارات - ءتيىستى زاڭدى ەلدىڭ پارلامەنتى قابىلدادى. ەندى ازاماتتىق الۋ ءۇشىن شۆەسيادا كەمى 8 جىل تۇرۋ قاجەت. بۇرىن بۇل مەرزىم 3 جىلعا از بولاتىن.
قۇجاتقا ساي، 16 جاستان اسقاندار قوعامتانۋ مەن شۆەد تىلىنەن تەست تاپسىرۋعا مىندەتتى. سونداي-اق ءوتىنىش بەرۋشىنىڭ كىرىسى جىلىنا 22 مىڭ دوللاردان تومەن بولماۋعا ءتيىس. ءبىزدىڭ اقشاعا شاققاندا بۇل شامامەن 12 ميلليون تەڭگە. زاڭ 6 -ماۋسىمنان باستاپ كۇشىنە ەنەدى. وسىعان دەيىن ءوتىنىش تاپسىرعانداردىڭ قۇجاتى دا جاڭا زاڭ بويىنشا قارالادى.