شەكسپير لوندوندا ناقتى قاي ۇيدە تۇرعانى انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - لوندونداعى بلەكفرايارس اۋدانىنان اعىلشىن دراماتۋرگى ۋيليام شەكسپيرگە تيەسىلى جالعىز ءۇيدىڭ ناقتى ورنى انىقتالدى. بۇل جاڭالىقتى King’s College London پروفەسسورى ليۋسي مانرو اشقان.
زەرتتەۋشى بۇرىن بەلگىسىز بولعان ءۇش تاريحي قۇجاتتى تاپقان، سونىڭ ىشىندە 1668 -جىلى جاسالعان بلەكفرايارس اۋماعىنىڭ جوسپارى بار. بۇل قۇجات ۇلى لوندون ورتىنەن كەيىن ازىرلەنگەن جانە شەكسپير 1613 -جىلى ساتىپ العان ءۇيدىڭ ناقتى ورنىن راستاعان.
انىقتالعان دەرەكتەرگە سايكەس، ءۇي قازىرگى ايرلەند-ياردتىڭ شىعىس بولىگى، بۋرگون-ستريتتىڭ تومەنگى جاعى جانە سەنت- ەندريۋس- حيلل كوشەسىندەگى كەيبىر عيماراتتاردىڭ ورنىندا ورنالاسقان. بۇعان دەيىن سول ماڭدا تۇرعان ەسكەرتكىش تاقتا تەك «جاقىن جەردە» دەپ ەسەپتەلسە، ەندى ول ءدال شەكسپير ءۇيىنىڭ ورنىندا تۇرعانى بەلگىلى بولدى.
ءۇيدىڭ اۋماعى شاعىن بولعان: شامامەن 14 مەتر ۇزىندىقتا، ال ەنى 4-5 مەتر ارالىعىندا. 1645 -جىلعا قاراي عيمارات ەكى بولىككە بولىنگەن.
كەيىن بۇل مۇلىكتى شەكسپيردىڭ نەمەرەسى ەليزابەت حولل نەش بارنارد 1665 -جىلى ساتىپ جىبەرگەن. الايدا ارادا ءبىر جىل وتكەن سوڭ، 1666 -جىلعى الاپات ءورت كەزىندە ءۇي تولىق جويىلعان.
بۇل جاڭالىق دراماتۋرگتىڭ ءومىرىنىڭ سوڭعى كەزەڭىنە قاتىستى تۇسىنىكتى وزگەرتەدى. بۇعان دەيىن ول لوندوننان كەتىپ، تولىقتاي ستراتفورد- اپون- ەيۆوندا تۇرعان دەپ ەسەپتەلگەن. ەندى عالىمدار شەكسپير لوندونعا ءجيى كەلىپ تۇرعان، ءتىپتى كەيبىر شىعارمالارىن وسى ۇيدە جازعان بولۋى مۇمكىن دەگەن بولجام ايتىپ وتىر.
سونىڭ ىشىندە Two Noble Kinsmen پەساسىنىڭ ءبىر بولىگى ءدال وسى جەردە جازىلعان بولۋى ىقتيمال.