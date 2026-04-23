شاڭدى جانە قۇمدى داۋىلدار جيىلەپ بارادى
استانا. KAZINFORM — اتقارىلىپ جاتقان قىرۋار جۇمىسقا قاراماستان، جەردىڭ توزۋى مەن شولەيتتەنۋ قاۋپى ءالى دە سەيىلمەي وتىر. بۇل جونىندە ق ر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى ەرلان نىسانبايەۆ وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميتتە مالىمدەدى.
ونداي قاۋىپ ەلىمىزدىڭ ورتالىق، وڭتۇستىك جانە باتىس ايماقتارىندا بايقالادى.
اسىرەسە، باتىس، وڭتۇستىك- باتىس جانە وڭتۇستىك- شىعىس وڭىرلەردە قۇمدى داۋىلدار جيىلەگەن. مۇنداي نەگىزگى وشاقتار رەتىندە ارال ماڭىن، مويىنقۇمدى، كاسپييدىڭ سولتۇستىگىن جانە اقتوبە وبلىسىن اتاۋعا بولادى.
- بۇل جەردە اڭگىمە جەرگىلىكتى ەمەس، اناعۇرلىم كەڭ اۋماقتى كامتيتىن ەكولوگيالىق ماسەلە جونىندە بولىپ وتىر، - دەدى مينيستر.
ماسەلەنىڭ ۇزاق مەرزىمدى ءارى جۇيەلى شەشىمدەرى دە قاراستىرىلعان. ماسەلەن، جەردىڭ توزۋى مەن شولەيتەنۋىن توقتاتۋ جانە الدىن الۋ ءۇشىن ورمان جولاقتارى پايدا بولماق. ولاردىڭ ەنى 60- 100 مەتر ارالىعىندا بولادى جانە قۇمدى داۋىلدار ءجيى سوعاتىن ايماقتاردا وسىرىلەدى.
اتاپ ايتقاندا، كەلەسى اۋماقتاردا ورمان جولاقتارى ەگىلەدى: قارماقشى - ايتەكە بي تاس جولى بويىنا؛ «ورتالىق - باتىس» تاس جولىنىڭ تورعايدان ىرعىزعا جانە ىرعىزدان قارابۇتاققا دەيىنگى ۋچاسكەلەرىندە؛ شالقار - قاندىاعاش تەمىرجولى بويىنا؛ جامبىل، قاراعاندى جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىنىڭ شەكاراسىنداعى مويىنقۇم الابىندا.
جوعارىدا جازعانىمىزداي، ورمان جولاقتارىنىڭ ەنى 60- 100 مەترگە دەيىن جەتەدى. قاجەت بولعان جاعدايدا، ياعني قۇمدى داۋىل قاتتى سوعاتىن تۇستاردا وسىنداي بىرنەشە جولاق پاراللەل تۇردە قالىپتاستىرىلادى.
— بۇل جوبانىڭ بىرنەشە سالادا تيىمدىلىگى بار، - دەيدى مينيستر.
كەڭىرەك توقتالساق، ەكولوگيالىق پايداسى - جەردىڭ توزۋى مەن شولەيتتەنۋ كورسەتكىشىن تومەندەتەدى؛ ەكونوميكالىق ۇتىمدىلىعى - اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن وسىرۋگە وڭ اسەرىن تيگىزەدى؛ الەۋمەتتىك تيىمدىلىگى - جاڭا جۇمىس ورىندارى اشىلادى جانە حالىقتىڭ ءومىر ساپاسىن جاقسارتادى؛ ينفراقۇرىلىمدىق پايداسى - تاس جولدار مەن تەمىرجول جەلىلەرىن، لوگيستيكالىق دالىزدەردى قورعايدى.
