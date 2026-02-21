ش ق و-دا كوكتەمنىڭ العاشقى ايىندا اۋا رايى قانداي بولادى
وسكەمەن. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك شىعىس قازاقستان وبلىستىق فيليالى ناۋرىز ايىنا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
كوكتەمنىڭ كەلۋىمەن اقپان ايىنداعى اياز ءبىرشاما باسەڭدەيدى. سينوپتيكتەردىڭ مالىمەتىنشە، تۇنگى اۋا تەمپەراتۋراسى 19-24- گرادۋستان 3-8- گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى. ال كۇندىز 7-12- گرادۋستان 2+7- گرادۋسقا دەيىن جىلىنادى دەپ كۇتىلەدى.
الايدا ەكىنشى ونكۇندىكتىڭ باسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى كۇرت تومەندەۋى مۇمكىن: تۇندە 19-24- گرادۋسقا، كۇندىز 7-12- گرادۋسقا دەيىن سۋىتادى.
- جالپى، ناۋرىز ايىندا اقپانداعىداي اۋا تەمپەراتۋراسى قۇبىلىپ تۇرۋى ىقتيمال. سەبەبى بۇل سۋىقتان كەيىن كۇن قايتا جىلىنادى: كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 5-10 گرادۋس جىلىنى كورسەتسە، شىعىس قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىندە 13+ گرادۋسقا دەيىن جەتۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ءۇشىنشى ونكۇندىكتە دە تەمپەراتۋرا قۇبىلىپ تۇرادى. تۇندە 0 مەن -5 گرادۋس پەن 8-13- گرادۋس ارالىعىندا بولسا، كۇندىز 5+10- گرادۋستان 3- تەن 2+ گرادۋسقا دەيىن قۇبىلادى. ءوڭىردىڭ شىعىس بولىگىندە تۇنگى تەمپەراتۋرا 20- گرادۋستان تومەن ءتۇسۋى ىقتيمال.
اي بويى جاۋىن-شاشىن مولشەرى نورمادان جوعارى بولادى دەپ بولجانعان. سونداي-اق سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن جەتەتىن ەكپىندى جەل ءجيى سوعادى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن دەمالىس كۇندەرى 37 گرادۋس اياز بولاتىندىعى حابارلانعان.