ديماشتىڭ «Voice Beyond Horizon» جوباسىنىڭ جەڭىمپازى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق ونەرپاز نۇرجاس سادىربايەۆ «Voice Beyond Horizon» جوباسىندا ءبىرىنشى ورىن الىپ، «داڭق جۇلدىزى» اتاعىنا يە بولدى، دەپ حابارلايدى Dimashnews.com سايتى.
اتالعان جوبا قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ باستاماسىمەن جۇزەگە اسىرىلدى. تۇركىستاندا باستاۋ الىپ، اقتاۋ مەن الماتى قالالارىندا جالعاسىن تاۋىپ، باس قالا استانادا قورىتىندىلاندى.
قىتاي، قازاقستان، مالايزيا، سەربيا، يتاليا جانە قىرعىزستان ەلدەرىنەن كەلگەن سەگىز قاتىسۋشى ساپارلارىن بىرگە باستاپ، قازاقستاننىڭ كيەلى جەرلەرىنىڭ دانالىعى مەن كوركەمدىگىنە كۋا بولدى.
ديماش قۇدايبەرگەن اتقارۋشى پروديۋسەر رەتىندە قاتىسقان جاڭا مۋزىكالىق «Voice Beyond Horizon» جوباسىنىڭ العاشقى ەپيزودى قىتايدىڭ مەديا كەڭىستىگىندە ۇلكەن رەزونانس تۋدىردى.
جوبانىڭ اۋقىمدى تابىسى Hunan TV تەلەارناسىنىڭ كەشەندى ەسەبىمەن دە راستالدى. پرەمەرا قىتايدىڭ CVB جەلىسىندەگى ايماقتىق سپۋتنيكتىك تەلەارنالار اراسىندا، ۇلتتىق CSM جەلىسىندە جانە CSM71 قالالىق جەلىسىندە سەنىمدى تۇردە كوش باستادى.
سونىمەن قاتار KuYun جانە Huanwang رەيتينگتەرىندە دە ايماقتىق سپۋتنيكتىك ارنالار اراسىندا ءبىرىنشى ورىنعا شىقتى.
ستريمينگتىك پلاتفورمالارداعى تىكەلەي ەفيرلەردىڭ جالپى قارالىمى 102 ميلليوننان استى. ال الەۋمەتتىك جەلىلەردە جوبا توڭىرەگىندە 143-تەن استام ەڭ كوپ تالقىلانعان تاقىرىپ قالىپتاستى.
