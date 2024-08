ديماشتىڭ قىتايلىق «Singer» بايقاۋى كەزىندە ايتقان ءسوزى داۋعا ۇلاستى

استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن 26-شىلدەدە «Singer 2024» ءان بايقاۋىنىڭ اقتىق باسەكەسى كەزىندە ايتقان ءسوزى قىتايلىق كورەرمەندەر اراسىندا ۇلكەن داۋعا ۇلاستى.

فينالدىق باسەكەنىڭ ەكىنشى كەزەڭىندە، ديماش كانادالىق تانىمال ءانشى فاۋزياعا سىبىرلاپ سويلەگەن ءسوزى تىكەلەي ەفيردە كورەرمەندەرگە ەستىلىپ قالعان.

ديماش كانادالىق انشىگە «ولاردىڭ ايتۋىنشا، سەنىڭ الدىڭدا قىتاي ءانشىسى بولۋى كەرەك (They said, It must be Chinese before you)» دەگەن. ال فاۋزيا وعان «جاقسى، ماسەلە جوق» دەپ جاۋاپ بەرگەن.

بايقاۋ قورىتىندىسى بويىنشا، فاۋزيا جەڭىمپازدار قاتارىنان كورىنە الماي، قىتايلىق ءانشى نا ين جەڭىمپاز اتانىپ، تاڭ ۆەيۆەي جانە سۋن نان ۇزدىك ۇشتىكتەن كورىندى.

Фото: Weibo

وسىلايشا، قىتايلىق تەلەكورەرمەندەر جانە الەۋمەتتىك جەلى پايدالانۋشىلارى «Singer» شوۋىنىڭ شىنايىلىعىنا كۇدىكتەنىپ، جوبانى ۇيىمداستىرۋشىلارعا نارازىلىق ءبىلدىردى.

ارتىنشا، ديماش قۇدايبەرگەن weibo پاراقشاسىندا تۇسىنىكتەمە بەرىپ، فاۋزيا ونىمەن بىرگە ونەر كورسەتۋدى سۇراعانىن، ال ۇيىمداستىرۋشىلار وعان قىتاي ءانشىسى بولۋى كەرەك (Must be a Chinese singer "for" you) دەپ ايتقانىن جەتكىزدى.

ايتا كەتەيىك، ديماش اراعا 7 جىل سالىپ «Singer 2024» ءان بايقاۋىنىڭ ساحناسىنا ورالىپ، اقتىق باسەكەنىڭ العاشقى كەزەڭىندە قۇرمەتتى قوناق رەتىندە امەريكالىق تانىمال ءانشى شانتە توررەين مۋرمەن بىرگە ونەر كورسەتىپ، Lose Control ءانىن شىرقادى.

سونداي-اق، شانتە مۋردىڭ فينالدىق باسەكەنىڭ ەكىنشى كەزەڭىنە وتپەي قالۋى قىتايلىق الەۋمەتتىك جەلىدە جانكۇيەرلەردىڭ نارازىلىعىنا ۇشىراعان بولاتىن.

